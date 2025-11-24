Surface Laptop Studio 2: November Firmware-Update veröffentlicht

Firmware und OS

Kurz vor dem Jahreswechsel und den damit verbundenen üblichen Betriebsferien großer Unternehmen hat Microsoft das November Firmware-Update für das Surface Laptop Studio 2 veröffentlicht.

Das Update schließt einige Sicherheitslücken und behebt ein Problem mit niedrigen WLAN-Werten. Darüber hinaus wurden einige Treiber der Hardwarekomponenten aktualisiert.

November 2025 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio 2 devices running Windows 11, Version 23H2 or greater.

Improvements and fixes:

  • Addresses potential security vulnerabilities that may allow denial of service.
  • Addresses potential security vulnerabilities related to NVIDIA advisories CVE-2025-23276, CVE-2025-23281, CVE-2025-23286, and CVE-2025-23288 that may lead to escalation of privilege, denial of service, code execution, data tampering, or information disclosure.
  • Resolves an issue that results in devices using low-power Wi-Fi levels in some countries instead of the country-specific power levels.

Wie immer gilt: Wer noch nicht über die Windows-interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen.

Wer nicht warten will, kann das Update auch manuell von der Support-Website von Microsoft herunterladen.


