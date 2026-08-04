Endlich: Google Home Speaker startet in Deutschland

Als Google den Marktstart des ganz neuen Home Speaker im Juni bekannt gab, da war die Verwirrung groß, denn ausgerechnet Deutschland fehlte auf der Liste. Und das, obwohl andere deutschsprachige Länder direkt im Juni mit dabei waren.

Wir wissen immer noch nicht, warum sich Google dagegen entschieden hat, aber vielleicht gab es Probleme, die man lösen musste. Ab heute kann man den Google Home Speaker jedenfalls für 119,99 Euro offiziell in Deutschland kaufen.

Das Nest-Lineup wurde offiziell von Google beendet und es sollen bald weitere Speaker kommen, darunter auch ein neuer mit Display. So wie ich das gesehen habe, ist das erste Feedback durchaus positiv, aber ich werde mich aber ab sofort selbst einen Eindruck machen, denn mein Testmuster dürfte heute noch eintreffen.

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