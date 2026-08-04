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Endlich: Google Home Speaker startet in Deutschland

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| 3 Kommentare

Als Google den Marktstart des ganz neuen Home Speaker im Juni bekannt gab, da war die Verwirrung groß, denn ausgerechnet Deutschland fehlte auf der Liste. Und das, obwohl andere deutschsprachige Länder direkt im Juni mit dabei waren.

Wir wissen immer noch nicht, warum sich Google dagegen entschieden hat, aber vielleicht gab es Probleme, die man lösen musste. Ab heute kann man den Google Home Speaker jedenfalls für 119,99 Euro offiziell in Deutschland kaufen.

Das Nest-Lineup wurde offiziell von Google beendet und es sollen bald weitere Speaker kommen, darunter auch ein neuer mit Display. So wie ich das gesehen habe, ist das erste Feedback durchaus positiv, aber ich werde mich aber ab sofort selbst einen Eindruck machen, denn mein Testmuster dürfte heute noch eintreffen.

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  1. zoula 🌟
    sagt am

    bin auf Deinen ersten Eindruck dann gespannt!

    Antworten
  2. Martin Pick 🪴
    sagt am

    Also Alexa fliegt bei mir definitiv raus. wird zwar eine Umstellung und einiges am umbauen, aber das wird.

    Ich werde auf jeden Fall noch die Apple Keynote abwarten bzw. wie sich die neue Siri schlägt. Aber die Homepods sind mir zu teuer. Den neuen Goolgespeaker gibt es vllt beim Black Friday für 100€. Da ich mindestens 4 Stück brauche + dann noch einen mit Display, muss man ein wenig auf die Kosten achten :-D

    Antworten
    1. Leo 🏅
      sagt am zu Martin Pick ⇡

      Was wäre der Anwendungsfall eines speakers mit Display bei dir persönlich?
      Frage mich das jedesmal wenn ich auch etwas über den Apple speaker mit Display lese. Ich persönlich kann mir nichts sinnloseres vorstellen

      Antworten

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