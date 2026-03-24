Fintech

SWK Bank erhöht Festgeld-Zinsen für fünf Laufzeiten

Autor-Bild
Von
Google News
|
Swk Bank

Die SWK Bank passt heute ihre Festgeld-Konditionen an: Für fünf Laufzeiten steigen die Zinssätze, andere bleiben unverändert. Anleger können Beträge zwischen 10.000 und 250.000 Euro fest anlegen, ohne Gebühren für Kontoeröffnung oder Kontoführung.

Neue Zinssätze im Überblick

  • 1 Monat: 0,60 %
  • 3 Monate: 1,75 %
  • 6 Monate: 2,40 %
  • 12 Monate: 2,50 %
  • 18 Monate: 2,60 %
  • 24 Monate: 2,70 %
  • 36 Monate: 2,80 %
  • 48 Monate: 2,00 %
  • 60 Monate: 2,00 %
  • 72 Monate: 2,00 %
  • 84 Monate: 2,00 %
  • 96 Monate: 2,00 %
  • 108 Monate: 2,00 %
  • 120 Monate: 2,00 %

Die Zinsen werden nach Ablauf der Laufzeit oder bei längeren Laufzeiten erstmals nach einem Jahr gutgeschrieben. Auf Wunsch erfolgt die Auszahlung direkt auf das Referenzkonto.

Festgeldanlagen können online über Video-Legitimation oder per Postident eröffnet werden. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren für Kontoeröffnung oder Kontoführung an.

SWK Bank Einlagensicherung

Die Einlagen bei der SWK Bank sind über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH gesetzlich abgesichert. Pro Anleger gilt eine Sicherungsgrenze von 100.000 Euro.

Zum SWK Bank Festgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / SWK Bank erhöht Festgeld-Zinsen für fünf Laufzeiten
Weitere Neuigkeiten
Bosch Smart Home+ startet jetzt auch für Android
in Smart Home
Mercedes kündigt Maybach VLS als Grand Limousine an
in Mobilität
Bank Of Scotland
Bank of Scotland: Ab sofort gibt es mehr Zinsen für Tagesgeld und Festgeld
in Fintech
Skoda kündigt neuen Elroq und Enyaq für 2026 an
in Mobilität
Innenstädte vor dem Kollaps? Neue Prognose alarmiert Händler
in Gesellschaft
Avatar Fire and Ash: Die digitale Version hat ein Datum
in Unterhaltung
SB-Kassen: Kaufland zieht es jetzt komplett durch
in Handel
Congstar
congstar Osteraktion: Mehr Datenvolumen für Homespot- und Prepaid-Tarife
in Tarife
Apple: Das iPhone steht vor „der größten Überarbeitung aller Zeiten“
in Smartphones
Google wirbt mit Fake-Fotos aus eurem Urlaub
in Marktgeschehen