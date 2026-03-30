SWR-Dokuserie beleuchtet 50 Jahre Apple

Eine neue Dokuserie beleuchtet die Entwicklung von Apple und zeigt, wie Steve Jobs die digitale Welt nachhaltig geprägt hat.

Die dreiteilige SWR-Dokuserie „Die Apple-Story – Eine Vision verführt die Welt“ zeichnet laut Sender die Entwicklung von Apple seit der Gründung 1976 nach. Im Fokus steht Steve Jobs als prägende Figur, dessen Ideen den Computer laut Darstellung als Alltagswerkzeug etablierten und die Kommunikation veränderten.

Die Serie ist in der ARD Mediathek verfügbar und verbindet historische Entwicklungen mit gesellschaftlichen Fragen.

Zu den zentralen Stationen gehören die Gründung in Kalifornien, frühe Produkte wie der Apple I sowie prägende Marketingkampagnen. Besonders hervorgehoben wird die Entwicklung vom rebellischen Start-up zum globalen Konzern. Laut Angaben der Produktion wird dabei auch die Rolle von Vision, Design und Technologie für den wirtschaftlichen Erfolg beleuchtet.

Apple zwischen Innovation, Kultur und gesellschaftlichem Einfluss

Die Dokumentation ordnet verschiedene Meilensteine wie den Macintosh, die Rückkehr von Steve Jobs und die Einführung des iPhones ein. Laut den Beteiligten markiert das iPhone einen Wendepunkt in der Nutzung digitaler Technologien im Alltag. Zudem kommen Wegbegleiter aus den USA und Deutschland zu Wort, die Einblicke in Design und Entwicklung geben.

Zentrale Aspekte der Serie sind:

Historische Entwicklung von Apple seit 1976

Einfluss von Steve Jobs auf Design und Kommunikation

Gesellschaftliche Auswirkungen der Digitalisierung

Perspektiven von Experten und Zeitzeugen

Die Serie greift auch aktuelle Debatten auf, etwa zu digitaler Abhängigkeit und permanenter Erreichbarkeit. Stimmen aus der jüngeren Generation sowie Fachleute wie Zukunftsforscher zeigen unterschiedliche Sichtweisen auf Chancen und Risiken moderner Technologien.

Ich halte die Einordnung der Serie für sehenswert, da sie technologische Entwicklungen mit ihren gesellschaftlichen Folgen verknüpft und somit eine differenzierte Betrachtung ermöglicht. Gleichzeitig wird deutlich, welchen Einfluss einzelne Persönlichkeiten auf technologische Entwicklungen haben können.