Apple iPhone 17e im Test: Ich habe mich getäuscht (und lag auch richtig)

Seit einigen Tagen begleitet mich das neue Apple iPhone 17e im Alltag und ich habe meine Meinung ein bisschen überdacht. Nicht komplett, aber lasst es mich erklären.

Letztes Jahr habe ich in meinem Test zum Apple iPhone 16e die positiven, die neutralen und die negativen Punkte aufgeschrieben. Mein Fazit lautete aber auch, dass ich etwas mehr Geld in die Hand nehmen und anderes Modell kaufen würde.

Viele taten dies letztes Jahr, was Analysen wie die von Counterpoint zeigen, denn dort landeten Modelle wie ein iPhone 15 oder iPhone 16 (und auch das iPhone 17, was doch spürbar teurer ist) vor einem iPhone 16e. Aber, und das habe ich nicht erwartet, das iPhone 16e hat sich eben doch in den Top 10 einen Platz gesichert.

Ich hatte erst neulich die Debatte mit René und ich bleibe auch dabei, wenn es auf das Geld nicht ankommt, würde ich weiterhin ein älteres, aber besseres iPhone bei Apple kaufen. Ja, es gibt Menschen, für die sind 100 Euro oder 150 Euro viel Geld, aber für die ist Apple dann eben vielleicht auch nicht die Marke der ersten Wahl.

Aber es gibt andere Sichtweisen und das akzeptiere ich und ich habe auch mit der ein oder anderen Person gesprochen, die sich (einmal gegen meinen Rat) für ein 16e entschieden hat. Das iPhone e hat seine Daseinsberechtigung im Lineup. Aber.

Ich bleibe auch dabei, und da habe ich auch bei den Käufern keine andere Meinung gehört bisher, dass es zur UVP zu teuer ist. Ein Apple iPhone 17e kostet 699 Euro, das ist zu viel. Es ist ein iPhone, was man sich im Angebot kauft. Wenn das 17e dem Trend des 16e folgt, dann werden wir im Sommer schnell bei unter 600 Euro liegen.

Eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme und sehe, lautet: Was bekommt man derzeit für knapp 500 Euro? Das ist für viele eine magische Preisgrenze. Das weiß auch Apple und ich wette, dass das iPhone e genau dafür entwickelt wurde.

Es ist kein iPhone, welches man sich direkt zur UVP vorbestellt, da gibt es wahrlich bessere Deals, das ist ein iPhone, welches man im Sommer oder Herbst mit einem guten Angebot mitnimmt oder vielleicht auch günstiger beim Netzbetreiber erhält.

Apple iPhone 17e: Lohnt sich das?

Doch ein Apple iPhone 16e liegt mittlerweile eben auch ohne Angebot bei 550 Euro, lohnt sich ein Apple iPhone 17e? Da habe ich meine Liste von 2025 angeschaut.

Die Pluspunkte bleiben, es gibt ein schönes Design, es liegt gut in der Hand, es gibt einen sehr guten Chip mit dem Apple A19 und es gibt eine tolle Akkulaufzeit. Ein negativer Punkt ist außerdem weg, denn Apple hat hier endlich MagSafe verbaut. Und es gibt eine neue Farbe, bisher war die Auswahl beim 16e doch sehr trist.

Und es gibt Ceramic Shield 2, also den Standard der 17er-Reihe. Das finde ich gut, denn es war zu hören, dass das 16e doch ein bisschen anfälliger für Kratzer ist.

Ultrabreitband fehlt weiterhin, es gibt wieder nur Wi-Fi 6, wie auch nur Bluetooth 5.3, Thread ist noch nicht dabei und die Aktionstaste ist zwar vorhanden, es fehlt aber die Kamerataste. Wobei ich diese jetzt auch nicht ganz so oft im Alltag nutze.

Meine Meinung zum Display bleibt ein neutraler Punkt, das ist gut, es ist OLED, es fehlen aber 120 Hz, die alle anderen in der Preisklasse anbieten, was Apple aber frühestens in zwei Jahren nachreichen wird. Die Dynamic Island stand mal im Raum, kam allerdings doch nicht, vermutlich dann 2027 mit dem iPhone 18e.

Einen Punkt packe ich noch von neutral auf negativ, die Kamera. Die Hauptkamera ist gut und minimal besser als beim 16e, aber eine zweite Kamera fehlt und in der Preisklasse sind schon drei Kameras normal. Ja, meistens mit einer mittelmäßigen Tele-Kamera bei Android-Modellen, aber eine zweite Kamera müsste kommen.

Eine Sache hat mich aber noch etwas positiv überrascht, denn es gibt jetzt 256 GB Speicher in der Basis, was in der RAM- und Speicherkrise nicht selbstverständlich ist. Die 128 GB in der Basis sterben also endlich aus, was ich wirklich sehr begrüße.

Apple iPhone 17e: Mein erstes Fazit

Das iPhone 16e ist mittlerweile deutlich günstiger, die Leistung ist meiner Meinung nach egal und wenn man MagSafe nicht braucht, dann würde ich das Geld aktuell sparen und das weiterhin kaufen.

Das iPhone 16 ist besser, aber kostet in etwa gleich viel, das wäre vermutlich meine Wahl. Wobei es dann weniger Speicher gibt, das ist schon ein Punkt, den man beachten sollte.

Das iPhone 17 bekommt man für ca. 150 Euro mehr und wenn man über den Kauf zur UVP von 700 Euro nachdenkt, dann würde ich das draufzahlen, denn das iPhone 17 ist ein extrem gutes Gesamtpaket und in meinen Augen lohnt sich dieser Aufpreis ohne Nachzudenken.

Apple hat hier ein solides Upgrade mit dem iPhone 17e geliefert. Neuer Chip, der für viele Jahre reicht (die 8 GB RAM werden eher das Nadelöhr bei KI in Zukunft), es gibt endlich MagSafe, das Glas ist besser geschützt, die Kamera minimal besser, eine neue Farbe macht es attraktiver und man bekommt mehr Speicher geboten.

Hätte man mehr machen und Dinge wie eine zweite Kamera oder 120 Hz einbauen können? Sicher, aber dann wäre man nicht eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und würde nicht über 40 Milliarden Dollar Gewinn pro Quartal (!) machen.

Die Welt der Smartphones ist ein Duopol und wer bei Apple ist, der kauft das, was er sich leisten kann oder will. Ich könnte euch hier viele Android-Alternativen mit besserer Hardware aufzählen, aber für iPhone-Käufer ist das oft kaum relevant.

Also, das iPhone 17e ist ein solides Upgrade, was ich empfehlen kann, wenn der Preis gesunken ist. Ich würde zwar immer etwas mehr zahlen und ein Basismodell kaufen, da man ein Smartphone viele Jahre hat, aber wem das alles egal ist und wer einfach nur „ein iPhone für knapp 500 Euro“ sucht, der wird hier (bald) fündig.

Apple iPhone 16e: Die Spezifikationen

Hersteller: Apple

Apple Modellbezeichnung: iPhone 17e

iPhone 17e Preis: ab 699 Euro

ab 699 Euro Verfügbar: seit 11. März

seit 11. März Größe: 146,7 x 71.5 x 7,8 mm

146,7 x 71.5 x 7,8 mm Gewicht inklusive Akku: 167 g

167 g Betriebssystem: iOS 26

iOS 26 Akku: 3.961 mAh

3.961 mAh Display: 6,1″ (OLED, 60 Hz)

6,1″ (OLED, 60 Hz) Kamera: 48 Megapixel

48 Megapixel Speicher: 256 oder 512 GB

256 oder 512 GB CPU: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

Das sind nicht alle Spezifikationen des iPhone 16e. Auf dieser Webseite von Apple bekommt ihr weitere Informationen und alle technischen Details zum Gerät.

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