tado° bietet bis zu 45 % Rabatt auf smarte Thermostate und mehr

Das Unternehmen tado° bietet bis zum 15. Januar 2026 bis zu 45 Prozent Rabatt auf ausgewählte Heiz- und Thermostatprodukte.

Die verlängerte Verkaufsaktion von tado° beginnt am heutigen 2. Dezember 2025 und läuft bis Mitte Januar 2026. Dabei sind besonders Rabatte auf Produkte der Smart Radiator Thermostat X Reihe verfügbar, darunter Starter-Kits, Einzelprodukte und Pakete.

Die Preise für diese Geräte bewegen sich nach Angaben des Unternehmens zwischen 89,99 und 219,99 Euro und liegen damit bis zu 45 Prozent unter dem regulären Verkaufspreis.

Zusätzlich zu den Thermostatprodukten sind auch weitere tado° Artikel wie der Wired und Wireless Smart Thermostat X sowie der Wireless Temperature Sensor X vergünstigt erhältlich. Die Ersparnis beträgt hier zwischen 29 und 40 Prozent laut der Angebote im offiziellen tado° Shop.

