Smart Home

tado° bietet bis zu 45 % Rabatt auf smarte Thermostate und mehr

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen tado° bietet bis zum 15. Januar 2026 bis zu 45 Prozent Rabatt auf ausgewählte Heiz- und Thermostatprodukte.

Die verlängerte Verkaufsaktion von tado° beginnt am heutigen 2. Dezember 2025 und läuft bis Mitte Januar 2026. Dabei sind besonders Rabatte auf Produkte der Smart Radiator Thermostat X Reihe verfügbar, darunter Starter-Kits, Einzelprodukte und Pakete.

Die Preise für diese Geräte bewegen sich nach Angaben des Unternehmens zwischen 89,99 und 219,99 Euro und liegen damit bis zu 45 Prozent unter dem regulären Verkaufspreis.

Zusätzlich zu den Thermostatprodukten sind auch weitere tado° Artikel wie der Wired und Wireless Smart Thermostat X sowie der Wireless Temperature Sensor X vergünstigt erhältlich. Die Ersparnis beträgt hier zwischen 29 und 40 Prozent laut der Angebote im offiziellen tado° Shop.

Zur Aktion bei tado° →

Drei Homematic-IP-Produkte jetzt auch in Anthrazit erhältlich

Das Unternehmen eQ-3 erweitert seine Smart-Home-Marke Homematic IP um drei Produkte in der Designfarbe Anthrazit. Die neuen Varianten betreffen eine…

2. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / tado° bietet bis zu 45 % Rabatt auf smarte Thermostate und mehr
Weitere Neuigkeiten
Drei Homematic-IP-Produkte jetzt auch in Anthrazit erhältlich
in Smart Home
Volvo plant „reines Elektroauto ohne Kompromisse“
in Mobilität
Klarna startet mit „Tap to Pay“
in Fintech
Niu Kqi 3 Max Elektro E Scooter Fahrt
Justizministerin plant strengere Haftung für E-Scooter
in Mobilität
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025
in Mobilität
Verbrenner sollen mit Biokraftstoffen weiter erlaubt sein
in Mobilität
IOI bestätigt „das nächste Hitman“ ganz offiziell
in Gaming
Warum die neue Tagesschau-App ein Rückschritt für Nutzer ist
in Kommentar
Vodafone 5g
Vodafone CallYa: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen
in Tarife
God Of War Kratos Schrei
The Game Awards 2025: Teaser für „eine gute Ankündigung“
in Gaming