Drei Homematic-IP-Produkte jetzt auch in Anthrazit erhältlich

Das Unternehmen eQ-3 erweitert seine Smart-Home-Marke Homematic IP um drei Produkte in der Designfarbe Anthrazit.

Die neuen Varianten betreffen eine Dimmer-Steckdose, eine Schaltsteckdose und einen Tischaufsteller. Laut eQ-3 soll das dunkle Design eine moderne, elegante Optik schaffen. Das Motto der Designlinie lautet „Smart Elegance“.

Homematic IP stärkt Designvielfalt im Smart Home

Nach Herstellerangaben passt das neue Anthrazit-Zubehör ideal zu hellen Wänden und Möbeln und lässt sich mit bisherigen Homematic-IP-Komponenten kombinieren. Durch ein spezielles Produktionsverfahren sollen die Oberflächen eine hohe Farbtiefe und Widerstandsfähigkeit erhalten.

Neue Varianten im Überblick

Homematic IP Dimmer-Steckdose – Phasenabschnitt, anthrazit (UVP 69,95 €)

Homematic IP Schaltsteckdose, anthrazit (UVP 44,95 €)

Homematic IP Tischaufsteller, anthrazit (UVP 34,95 €)

Sämtliche Produkte der Anthrazit-Serie findet ihr unter anderem bei ELV.

