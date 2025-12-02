Smart Home

Drei Homematic-IP-Produkte jetzt auch in Anthrazit erhältlich

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen eQ-3 erweitert seine Smart-Home-Marke Homematic IP um drei Produkte in der Designfarbe Anthrazit.

Die neuen Varianten betreffen eine Dimmer-Steckdose, eine Schaltsteckdose und einen Tischaufsteller. Laut eQ-3 soll das dunkle Design eine moderne, elegante Optik schaffen. Das Motto der Designlinie lautet „Smart Elegance“.

Homematic IP stärkt Designvielfalt im Smart Home

Nach Herstellerangaben passt das neue Anthrazit-Zubehör ideal zu hellen Wänden und Möbeln und lässt sich mit bisherigen Homematic-IP-Komponenten kombinieren. Durch ein spezielles Produktionsverfahren sollen die Oberflächen eine hohe Farbtiefe und Widerstandsfähigkeit erhalten.

Neue Varianten im Überblick

  • Homematic IP Dimmer-Steckdose – Phasenabschnitt, anthrazit (UVP 69,95 €)
  • Homematic IP Schaltsteckdose, anthrazit (UVP 44,95 €)
  • Homematic IP Tischaufsteller, anthrazit (UVP 34,95 €)

Sämtliche Produkte der Anthrazit-Serie findet ihr unter anderem bei ELV.

IKEA TIMMERFLOTTE, ALPSTUGA und mehr: Das kosten die neuen Matter-Geräte in Deutschland

IKEA bringt in Kürze 21 Matter-kompatible Smart-Home-Geräte für Licht, Sensoren und Steuerung auch auf den deutschen Markt. Wir hatten darüber…

1. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Drei Homematic-IP-Produkte jetzt auch in Anthrazit erhältlich
Weitere Neuigkeiten
Volvo plant „reines Elektroauto ohne Kompromisse“
in Mobilität
Klarna startet mit „Tap to Pay“
in Fintech
Niu Kqi 3 Max Elektro E Scooter Fahrt
Justizministerin plant strengere Haftung für E-Scooter
in Mobilität
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025
in Mobilität
Verbrenner sollen mit Biokraftstoffen weiter erlaubt sein
in Mobilität
IOI bestätigt „das nächste Hitman“ ganz offiziell
in Gaming
Warum die neue Tagesschau-App ein Rückschritt für Nutzer ist
in Kommentar
Vodafone 5g
Vodafone CallYa: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen
in Tarife
God Of War Kratos Schrei
The Game Awards 2025: Teaser für „eine gute Ankündigung“
in Gaming
Half Life Valve Header
Half-Life 3 ist noch „ein Thema für 2025“
in Gaming