Drei Homematic-IP-Produkte jetzt auch in Anthrazit erhältlich
Das Unternehmen eQ-3 erweitert seine Smart-Home-Marke Homematic IP um drei Produkte in der Designfarbe Anthrazit.
Die neuen Varianten betreffen eine Dimmer-Steckdose, eine Schaltsteckdose und einen Tischaufsteller. Laut eQ-3 soll das dunkle Design eine moderne, elegante Optik schaffen. Das Motto der Designlinie lautet „Smart Elegance“.
Homematic IP stärkt Designvielfalt im Smart Home
Nach Herstellerangaben passt das neue Anthrazit-Zubehör ideal zu hellen Wänden und Möbeln und lässt sich mit bisherigen Homematic-IP-Komponenten kombinieren. Durch ein spezielles Produktionsverfahren sollen die Oberflächen eine hohe Farbtiefe und Widerstandsfähigkeit erhalten.
Neue Varianten im Überblick
- Homematic IP Dimmer-Steckdose – Phasenabschnitt, anthrazit (UVP 69,95 €)
- Homematic IP Schaltsteckdose, anthrazit (UVP 44,95 €)
- Homematic IP Tischaufsteller, anthrazit (UVP 34,95 €)
Sämtliche Produkte der Anthrazit-Serie findet ihr unter anderem bei ELV.
