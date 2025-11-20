tado° startet Black-Week-Rabatte auf smarte Thermostate

Tado° kündigt zeitlich begrenzte Black-Friday-Rabatte auf ausgewählte X-Produkte an.

Die Aktion läuft laut Unternehmensangaben vom 20. November bis 2. Dezember 2025 und umfasst Preisnachlässe von bis zu 45 Prozent auf bestimmte Artikel der X‑Serie. Genannt werden Starter-Kits für Heizkörper- und Raumregelung sowie einzelne Komponenten wie Sensoren und die Bridge X.

tado° Black-Friday-Rabatte für Produkte der X-Serie

Laut tado° kostet das Smart Radiator Thermostat X Starter Kit in der Aktionsphase 89,99 Euro statt 159,99 Euro, was einem ausgewiesenen Nachlass von 44 Prozent entspricht. Das Einzelthermostat liegt nach eigenen Angaben bei 54,99 Euro statt 99,99 Euro, während das Quattro Pack mit 219,99 Euro statt 369,99 Euro kommuniziert wird.

Kernpunkte der Aktion

Zeitraum: 20.11. bis 02.12. (Black‑Friday‑Fenster)

Rabatte: bis zu 45 % auf ausgewählte X‑Produkte

Fokus: Starter‑Kits, Einzelthermostate, Mehrfachpacks

Zubehör: Bridge X und Sensoren ebenfalls reduziert

Weitere Deals betreffen laut Anbieter die verkabelten und kabellosen Smart Thermostat X Starter Kits mit jeweils 119,99 Euro statt 199,99 Euro. Ergänzend werden ein Wireless Temperature Sensor X für 69,99 Euro statt 99,99 Euro, ein Wired Smart Thermostat X für 84,99 Euro statt 134,99 Euro und die Bridge X für 49,99 Euro statt 69,99 Euro aufgeführt.

