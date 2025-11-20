FRITZ! bietet bis zu 30 % Rabatt zur Black Week
FRITZ! bietet ab heute zur „Black FRITZ! Week“ einen Rabatt von bis zu 30 Prozent auf zahlreiche Produkte im Onlineshop an.
Der Netzwerkausrüster FRITZ! beteiligt sich in diesem Jahr am Black Friday mit einem Preisnachlass auf viele Artikel im eigenen Shop. Mit dabei sind Router, Repeater, Smart-Home-Geräte oder auch Telefone. Außerdem hat man einige Bundles geschnürt, bei denen man sparen kann.
Viele der Geräte sind im freien Handel günstiger zu haben sind. Es gibt aber auch einige Bestpreise, mit denen man sogar Amazon unterbietet. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf aus diesem Grund Pflicht.
Seit der Gründung im Jahr 1986 entwickelt FRITZ! (vormals AVM) alle Produkte am Berliner Standort und fertigt sie in Europa. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen mit rund 900 Beschäftigten einen Umsatz von 630 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatten die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter einen Generationswechsel bestätigt und mit Imker Capital Partners einen neuen langfristigen Investor gewonnen.
in Tarife
in Telekom
in Smart Home
in Mobilität
in Schnäppchen
in News
in Dienste
in Gaming
in Smart Home
in Mobilität