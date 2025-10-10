Tarife

Tchibo Mobil: 50-GB-Tarif für 9,99 Euro verfügbar

Tchibo MOBIL startet einen neuen Aktionstarif mit 50 GB Datenvolumen für 9,99 Euro pro vier Wochen. Das Angebot umfasst 5G und gilt laut Anbieter bis zum 2. November 2025 in Filialen, online und im Einzelhandel.

Der Tarif beinhaltet laut Unternehmensangaben eine 50-GB-Flatrate mit bis zu 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Telefonate und SMS sind innerhalb der EU unbegrenzt möglich, ebenso die Datennutzung im Ausland. Auch Bestandskunden können unkompliziert per SMS in den Aktionstarif wechseln. Eine langfristige Vertragsbindung besteht nicht, und das Datenvolumen lässt sich bei Bedarf nachbuchen.

Tarifdetails und Konditionen des Angebots

Für Neukunden kostet die SIM-Karte einmalig 4,99 Euro, was laut Tchibo einem Rabatt von fünf Euro gegenüber dem Standardpreis entspricht. Wer zusätzlich ein Smartphone erwirbt, erhält das Xiaomi Redmi 14C für 89 Euro oder das Samsung Galaxy A16 (5G) für 149 Euro.

eim Kauf eines dieser Geräte wird die SIM-Karte kostenlos beigelegt. Nach sechs Monaten aktiver Nutzung wird zudem ein Neukundenbonus von 50 Euro auf das hinterlegte Konto überwiesen. Die Aktivierung der SIM-Karte ist bis zum 31. Januar 2026 möglich.

  • 50 GB 5G/LTE-Datenvolumen
  • Allnet- und SMS-Flatrate
  • Preis: 9,99 Euro alle vier Wochen
  • SIM-Karte: 4,99 Euro einmalig
  • Keine Mindestvertragslaufzeit
  • Neukundenbonus: 50 Euro nach sechs Monaten Nutzung
  • Angebotszeitraum: bis 2. November 2025

Ich finde den Tarif „okay“ für Nutzer mit hohem Datenverbrauch, vor allem ohne Vertragsbindung. Trotzdem würde ich vorher prüfen, wie gut das Telefónica-Netz am eigenen Wohnort ausgebaut ist, das entscheidet oft mehr über die Zufriedenheit als der Preis.

  1. termi 🌟
    sagt am

    Könnt ihr das Netz bitte zukünftig in Eure Bullerpoints aufnehmen, damit man sich die suche danach im Fließtext sparen kann? Danke:)

    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu termi ⇡

      Ich kann versuchen, daran zu denken, ich kann es aber nicht versprechen. Jeder Beitrag wird ja individuell geschrieben.

      1. Sam 🏅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Füttere eine KI mit der Sammlung solcher Wünsche und lass sie einen Beitrag vorm Go-Live einmal prüfen ;-)

