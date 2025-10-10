Tchibo Mobil: 50-GB-Tarif für 9,99 Euro verfügbar

Tchibo MOBIL startet einen neuen Aktionstarif mit 50 GB Datenvolumen für 9,99 Euro pro vier Wochen. Das Angebot umfasst 5G und gilt laut Anbieter bis zum 2. November 2025 in Filialen, online und im Einzelhandel.

Der Tarif beinhaltet laut Unternehmensangaben eine 50-GB-Flatrate mit bis zu 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Telefonate und SMS sind innerhalb der EU unbegrenzt möglich, ebenso die Datennutzung im Ausland. Auch Bestandskunden können unkompliziert per SMS in den Aktionstarif wechseln. Eine langfristige Vertragsbindung besteht nicht, und das Datenvolumen lässt sich bei Bedarf nachbuchen.

Tarifdetails und Konditionen des Angebots

Für Neukunden kostet die SIM-Karte einmalig 4,99 Euro, was laut Tchibo einem Rabatt von fünf Euro gegenüber dem Standardpreis entspricht. Wer zusätzlich ein Smartphone erwirbt, erhält das Xiaomi Redmi 14C für 89 Euro oder das Samsung Galaxy A16 (5G) für 149 Euro.

eim Kauf eines dieser Geräte wird die SIM-Karte kostenlos beigelegt. Nach sechs Monaten aktiver Nutzung wird zudem ein Neukundenbonus von 50 Euro auf das hinterlegte Konto überwiesen. Die Aktivierung der SIM-Karte ist bis zum 31. Januar 2026 möglich.

50 GB 5G/LTE-Datenvolumen

Allnet- und SMS-Flatrate

Preis: 9,99 Euro alle vier Wochen

SIM-Karte: 4,99 Euro einmalig

Keine Mindestvertragslaufzeit

Neukundenbonus: 50 Euro nach sechs Monaten Nutzung

Angebotszeitraum: bis 2. November 2025

Ich finde den Tarif „okay“ für Nutzer mit hohem Datenverbrauch, vor allem ohne Vertragsbindung. Trotzdem würde ich vorher prüfen, wie gut das Telefónica-Netz am eigenen Wohnort ausgebaut ist, das entscheidet oft mehr über die Zufriedenheit als der Preis.

Zu Tchibo MOBIL →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.