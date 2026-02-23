Tchibo MOBIL startet Aktionstarif mit 60 GB Datenvolumen

Tchibo MOBIL bietet ab heute einen neuen Aktionstarif mit dauerhaft 60 GB Datenvolumen für 9,99 Euro pro vier Wochen.

Der Mobilfunkanbieter Tchibo MOBIL ermöglicht Kunden vom heutigen 23. Februar bis zum 22. März 2026 den Wechsel in einen neuen Tarif, der 60 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS sowie EU-Datenroaming umfasst.

Nach Unternehmensangaben bleibt der Preis von 9,99 Euro pro vier Wochen dauerhaft bestehen, unabhängig von der zeitlich begrenzten Einführung.

Details zum Aktionstarif von Tchibo MOBIL

Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt im 5G-/4G-Netz der Telefónica bei bis zu 100 Mbit/s, der Upload bei bis zu 25 Mbit/s. Wer kein 5G-fähiges Gerät besitzt, nutzt das LTE-Netz. Kunden können den Tarif alle vier Wochen kostenlos wechseln oder kündigen. SIM-Karten sind einmalig für 4,99 Euro erhältlich, die Freischaltung kann bis zum 20. Juni 2026 erfolgen.

Eine Aktion für Neu- und Bestandskunden

Bestandskunden wechseln per Kurznachricht an Tchibo MOBIL (4444) und Bestätigung mit „Buchen“. Neukunden, die ein Smartphone erwerben, profitieren zusätzlich: Xiaomi Redmi 15C LTE für 99 Euro statt 109 Euro oder Samsung Galaxy A16 5G für 149 Euro statt 159 Euro, inklusive kostenloser SIM-Karte. Nach sechs Monaten Tarifnutzung wird ein Neukundenbonus von 50 Euro auf das Konto überwiesen.

Das Tchibo MOBIL Angebot im Überblick:

60 GB 5G/4G-Datenvolumen

Allnet- und SMS-Flat

Dauerhaft 9,99 Euro pro vier Wochen

Keine langfristige Vertragsbindung

Datenvolumen flexibel nachbuchbar

Neukundenbonus und vergünstigte Smartphones

Zu Tchibo MOBIL →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.