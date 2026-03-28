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Tchibo MOBIL stellt neue FLEX-Tarife vor

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Tchibo MOBIL erweitert sein FLEX-Tarifportfolio für Smartphones und Homespot-Anwendungen.

Tchibo MOBIL führt neue FLEX-Tarife ein, die ohne langfristige Vertragsbindung auskommen. Nutzer können laut Unternehmensangaben alle vier Wochen kündigen und flexibel wechseln. Die Smartphone-Tarife reichen vom KIDS-Tarif mit 5 GB für 6,99 Euro bis zum L-Tarif mit 80 GB für 19,99 Euro. Alle Angebote nutzen 5G mit bis zu 100 Mbit/s, sind aber auch im LTE-Netz nutzbar.

Bestandskunden werden nicht automatisch umgestellt, können aber kostenlos wechseln. Ein XL-Tarif ist im neuen Portfolio nicht mehr vorgesehen. Vertragspartner bleibt die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG.

Tchibo MOBIL FLEX-Tarife und Homespot-Angebote im Überblick

Zusätzlich bietet das Unternehmen Homespot-Tarife als Alternative zum Festnetz an. Diese starten bei 150 GB für 24,99 Euro und reichen bis zu 500 GB für 49,99 Euro. Die Nutzung erfolgt über eine SIM-Karte im Router, wodurch ein Internetzugang ohne klassischen DSL-Anschluss möglich ist.

Wichtige Tarifmerkmale im Überblick

Mit dem FLEX FAMILY-Programm gewährt Tchibo MOBIL ab dem dritten Tarif einen Rabatt von 25 Prozent auf alle gebuchten Tarife. Die Kombination von Smartphone- und Homespot-Tarifen ist möglich, die Aktion zur Familiengruppe ist laut Unternehmen bis Ende September 2026 verfügbar.

Zu Tchibo MOBIL →

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