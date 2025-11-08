Tchibo startet „Turbo-Aktion“ für Homespot-Tarife – doppeltes Volumen zum alten Preis

Tchibo MOBIL bietet kurzfristig doppeltes Datenvolumen im Homespot-Tarif: 200 GB für 24,99 Euro pro vier Wochen.

Der Anbieter Tchibo MOBIL startet erstmals eine Preisaktion für seinen Homespot-Tarif. Nutzer erhalten bis zum 23. November 2025 das doppelte Datenvolumen, also 200 statt 100 GB, zum unveränderten Preis von 24,99 Euro pro vier Wochen. Der Tarif kann im LTE- oder 5G-Netz genutzt werden und bietet laut Unternehmensangaben bis zu 100 Mbit/s im Download.

Homespots gelten als flexible Alternative zu klassischen DSL-Anschlüssen. Sie ermöglichen den Internetzugang über Mobilfunk und kommen ohne Technikertermin oder feste Leitung aus. Laut Tchibo MOBIL reicht es aus, die Homespot-SIM-Karte zu aktivieren und einen kompatiblen Router anzuschließen, um ein WLAN-Netz aufzubauen.

Details zur Homespot-Aktion von Tchibo MOBIL

Bestandskunden können über das Kundenportal oder telefonisch in den Aktionstarif wechseln. Eine Mindestvertragslaufzeit besteht nicht, da der Tarif alle vier Wochen kündbar ist. Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Nach Verbrauch des Datenvolumens lässt sich zusätzliches Volumen nachbuchen.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

200 GB für 24,99 Euro alle vier Wochen

LTE/5G mit bis zu 100 Mbit/s

Kündigung im Vier-Wochen-Rhythmus möglich

Homespot-Router ab 59 Euro erhältlich

Angebot gültig bis 23. November 2025

Für den Betrieb bietet Tchibo zwei Routermodelle an: den LTE-Router von TP-Link für 59 Euro sowie den 5G-Router ZOWEE für 99 Euro, beide inklusive SIM-Karte. Nach sechs Monaten Nutzung eines Homespot-Tarifs ist ein Neukundenbonus von 50 Euro vorgesehen.

