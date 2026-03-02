Smart Home

tedee bringt Matter und Biometrie: Das steckt hinter den neuen Smart-Lock-Plänen

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen Tedee führt Matter Support für Tedee GO und GO2 ein und stellt ein neues Biometric Module vor.

Tedee startet 2026 mit zwei Produktankündigungen. Die Smart Locks Tedee GO und Tedee GO2 erhalten vollständigen Matter Support. Zudem bringt der Hersteller ein Biometric Module in den Fachhandel, das ab Februar verfügbar sein soll. Für das laufende Jahr plant das Unternehmen laut eigenen Angaben weitere Hardware, Funktionen und Integrationen.

Matter-Integration für Tedee GO und GO2

Durch Matter lassen sich die Schlösser in Plattformen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings einbinden. Die Kommunikation erfolgt über Thread und ermöglicht lokale Befehlsübertragung, schnellere Reaktionen sowie geringere Cloud-Abhängigkeit. Voraussetzung ist ein kompatibler Thread Border Router.

Die Geräte können parallel in mehreren Matter-Systemen genutzt werden. Einstellungen wie automatische Verriegelungszeiten werden im Schloss gespeichert und synchronisiert. Alternativ ist die Einbindung über die Tedee App möglich, etwa bei Nutzung von Zubehör oder Benutzerverwaltung.

Mit dem Biometric Module erweitert Tedee sein Angebot um einen integrierbaren Fingerabdruckleser für Türgriffstangen. Das Modul speichert bis zu 100 Fingerabdrücke, erlaubt zeitbasierte Rechte und arbeitet laut Unternehmen mit verschlüsselten Datensätzen.

Ich halte die Kombination aus offenem Standard und integrierter Biometrie für strategisch nachvollziehbar, da sie Interoperabilität und Designanspruch verbindet.

Lidl

Lidl Plus führt Cashback nach Rewe-Vorbild ein

Das Unternehmen Lidl führt im Bonusprogramm Lidl Plus erstmals eine Cashback-Aktion für Einkäufe ein. Das erinnert sehr an den „Rewe…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / tedee bringt Matter und Biometrie: Das steckt hinter den neuen Smart-Lock-Plänen
Weitere Neuigkeiten
Lidl
Lidl Plus führt Cashback nach Rewe-Vorbild ein
in Handel
Neues Ladegerät für das Apple iPhone: Anker zeigt Weltneuheit
in Zubehör
Vodafone 6
Vodafone und Amazon Leo starten Satelliten-Anbindung für Mobilfunkmasten
in Vodafone
Apple Event September 2021 Header
Die große Apple-Produktwoche startet heute
in News
Satelliten-Mobilfunk kommt direkt aufs Smartphone
in Vodafone
Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an
in Mobilität
Gta 6 Grand Theft Auto Header
Es tut sich was bei GTA 6: „Lange wird es nicht mehr dauern“
in Gaming
Tesla Model Y 2025 De
Tesla Deutschland: Elon Musk stellt neue Elektroautos in Aussicht
in Mobilität
Android Auto kabellos nutzen: Motorola kündigt neue Lösung an
in Mobilität
God Of War Kratos Schrei
PlayStation: God of War geht 2027 ganz neue Wege
in Gaming