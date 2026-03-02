tedee bringt Matter und Biometrie: Das steckt hinter den neuen Smart-Lock-Plänen

Das Unternehmen Tedee führt Matter Support für Tedee GO und GO2 ein und stellt ein neues Biometric Module vor.

Tedee startet 2026 mit zwei Produktankündigungen. Die Smart Locks Tedee GO und Tedee GO2 erhalten vollständigen Matter Support. Zudem bringt der Hersteller ein Biometric Module in den Fachhandel, das ab Februar verfügbar sein soll. Für das laufende Jahr plant das Unternehmen laut eigenen Angaben weitere Hardware, Funktionen und Integrationen.

Matter-Integration für Tedee GO und GO2

Durch Matter lassen sich die Schlösser in Plattformen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings einbinden. Die Kommunikation erfolgt über Thread und ermöglicht lokale Befehlsübertragung, schnellere Reaktionen sowie geringere Cloud-Abhängigkeit. Voraussetzung ist ein kompatibler Thread Border Router.

Die Geräte können parallel in mehreren Matter-Systemen genutzt werden. Einstellungen wie automatische Verriegelungszeiten werden im Schloss gespeichert und synchronisiert. Alternativ ist die Einbindung über die Tedee App möglich, etwa bei Nutzung von Zubehör oder Benutzerverwaltung.

Mit dem Biometric Module erweitert Tedee sein Angebot um einen integrierbaren Fingerabdruckleser für Türgriffstangen. Das Modul speichert bis zu 100 Fingerabdrücke, erlaubt zeitbasierte Rechte und arbeitet laut Unternehmen mit verschlüsselten Datensätzen.

Ich halte die Kombination aus offenem Standard und integrierter Biometrie für strategisch nachvollziehbar, da sie Interoperabilität und Designanspruch verbindet.

