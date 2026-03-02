Lidl Plus führt Cashback nach Rewe-Vorbild ein

Das Unternehmen Lidl führt im Bonusprogramm Lidl Plus erstmals eine Cashback-Aktion für Einkäufe ein. Das erinnert sehr an den „Rewe Bonus“ und gefällt eventuell nicht jedem Kunden.

Im Aktionszeitraum vom 01.03. bis 07.03.2026 erhalten Kunden ab einem Einkaufswert von 40 Euro einen Coupon über 4 Euro für den nächsten Einkauf. Ausgenommen sind unter anderem Tabakwaren, Bücher, Pfand, Gutscheinkarten und Säuglingsanfangsnahrung. Der Coupon gilt ab einem Mindesteinkaufswert von 65 Euro.

So funktioniert der Lidl-Plus-Cashback im Detail

Der Cashback-Coupon wird laut Teilnahmebedingungen ab dem 08.03.2026 in der Lidl Plus App angezeigt und ist sieben Tage gültig. Voraussetzung ist die vorherige Aktivierung des entsprechenden Coupons in der App. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen, zudem gilt der Rabatt nicht rückwirkend für bereits getätigte Einkäufe.

Mit diesem Modell orientiert sich Lidl an den Cashback-Mechanismen anderer Händler wie Rewe oder Penny. Bei diesen greift der Preisvorteil erst beim Folgeeinkauf.

Ich sehe darin einen Strategiewechsel, da Kunden zunächst höhere Umsätze tätigen müssen, um den Rabatt zu erhalten. Das gefällt mir persönlich nicht. Abgesehen davon ist es ohnehin nervig, dass man ganz „normale“ Preise mittlerweile oft nur noch mit App-Nutzung bekommt.