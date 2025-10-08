Telefónica Deutschland leitet CEO-Nachfolge ein

Telefónica Deutschland bereitet einen Wechsel an der Unternehmensspitze vor. Der derzeitige CEO Markus Haas befindet sich laut Aufsichtsratsangaben in Gesprächen über eine vorzeitige Vertragsauflösung.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Löscher informierte die Mitglieder des Gremiums, dass die Gespräche mit Markus Haas über dessen möglichen vorzeitigen Rücktritt laufen. Gleichzeitig kündigte Löscher an, die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den Vorstandsvorsitz zu beginnen.

Nach Unternehmensangaben bleibt Markus Haas weiterhin geschäftsführend im Amt, bis der Aufsichtsrat eine Nachfolgelösung beschlossen hat. Ein konkreter Zeitrahmen für die Neubesetzung wurde bislang nicht genannt.

Hintergrund des möglichen Führungswechsels ist ein Strategiewechsel beim spanischen Mutterkonzern, wo der neue Konzernchef Marc Murtra offenbar eine Neuausrichtung plant, in der Markus Haas keine Rolle mehr spielt.