Marktgeschehen

Telefónica Deutschland leitet CEO-Nachfolge ein

Autor-Bild
Von
|
O2 O2 Telefonica Germany 2

Telefónica Deutschland bereitet einen Wechsel an der Unternehmensspitze vor. Der derzeitige CEO Markus Haas befindet sich laut Aufsichtsratsangaben in Gesprächen über eine vorzeitige Vertragsauflösung.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Löscher informierte die Mitglieder des Gremiums, dass die Gespräche mit Markus Haas über dessen möglichen vorzeitigen Rücktritt laufen. Gleichzeitig kündigte Löscher an, die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den Vorstandsvorsitz zu beginnen.

Nach Unternehmensangaben bleibt Markus Haas weiterhin geschäftsführend im Amt, bis der Aufsichtsrat eine Nachfolgelösung beschlossen hat. Ein konkreter Zeitrahmen für die Neubesetzung wurde bislang nicht genannt.

Hintergrund des möglichen Führungswechsels ist ein Strategiewechsel beim spanischen Mutterkonzern, wo der neue Konzernchef Marc Murtra offenbar eine Neuausrichtung plant, in der Markus Haas keine Rolle mehr spielt.

O2 2

O2 Telefónica erweitert „LTE 900“ entlang deutscher Bahnstrecke

O2 Telefónica hat zusätzliche Netzkapazitäten an 10.000 Mobilfunkstandorten entlang deutscher Bahnstrecken aktiviert. Damit sollen Bahnreisende bessere LTE-Verbindungen für mobile Datennutzung…

19. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Telefónica Deutschland leitet CEO-Nachfolge ein
Weitere Neuigkeiten
Google startet KI-Modus in Deutschland, Österreich und der Schweiz
in Dienste
Xbox Logo Header 2025
Xbox Game Pass: Microsoft reagiert nach heftiger Kritik an neuen Preisen
in Dienste
Fabian Kirchbauer Photography
BMW blickt auf Wachstum, doch es gibt mehrere Probleme
in Mobilität
Mercedes Benz C 300e; Meet Mercedes;immendingen 2021 Mercedes Benz C 300e; Meet Mercedes;immendingen 2021
Mercedes bricht ein: Nachfrage im Sinkflug
in Mobilität
Google Nest Hub Test4
Google plant neue Home-Speaker mit Display
in Smart Home
Tesla stellt günstigeres Model Y und Model 3 vor
in Mobilität
Sony Wf 1000xm5 Leak Header
Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer deutet sich an
in Audio
Handyhelden Bestseller ist zurück: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Fussball
ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026
in News
Volkswagen: Der VW ID Polo soll „die Nummer 1“ werden
in Mobilität