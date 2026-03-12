Telekom bleibt Deutschlands wertvollste Marke

Die Deutsche Telekom bleibt laut der aktuellen BrandZ-Studie von Kantar erneut die wertvollste deutsche Marke.

Die Deutsche Telekom belegt laut der Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ im vierten Jahr in Folge den ersten Platz. Der Markenwert wird demnach auf 124,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit liegt das Unternehmen laut Kantar deutlich vor Marken wie SAP, Siemens, Aldi, BMW und Lidl. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Markenwert laut Studie um rund 18 Prozent.

Seit 2020 habe sich der Markenwert der Telekom laut den Berechnungen der Studie deutlich erhöht. Damals lag er bei 44,9 Milliarden US-Dollar. Die aktuellen Ergebnisse zeigen nach Angaben von Kantar ein Wachstum von rund 177,5 Prozent innerhalb von sechs Jahren.

BrandZ-Studie sieht Telekom weiter deutlich vor Konkurrenz

Laut Kantar tragen mehrere Faktoren zur Entwicklung der Marke bei. Dazu zählen Investitionen in Netzinfrastruktur, digitale Dienste sowie eine weltweit einheitliche Markenführung. Auch Initiativen wie Kampagnen gegen Hass im Netz hätten laut den Studienautoren zur Wahrnehmung der Marke beigetragen.

Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom, erklärte laut Unternehmensangaben, die Marke stehe für Qualität, Zuverlässigkeit und Verantwortung. Der Konzern wolle weiterhin in Netze, Produkte und digitale Innovation investieren und gleichzeitig die Entwicklung von künstlicher Intelligenz vorantreiben.

Ich halte solche Markenrankings für interessant, weil sie zeigen, wie stark Unternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass unterschiedliche Bewertungsmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.