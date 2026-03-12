Telekom

Telekom bleibt Deutschlands wertvollste Marke

Autor-Bild
Von
Google News
|
Telekom

Die Deutsche Telekom bleibt laut der aktuellen BrandZ-Studie von Kantar erneut die wertvollste deutsche Marke.

Die Deutsche Telekom belegt laut der Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ im vierten Jahr in Folge den ersten Platz. Der Markenwert wird demnach auf 124,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit liegt das Unternehmen laut Kantar deutlich vor Marken wie SAP, Siemens, Aldi, BMW und Lidl. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Markenwert laut Studie um rund 18 Prozent.

Seit 2020 habe sich der Markenwert der Telekom laut den Berechnungen der Studie deutlich erhöht. Damals lag er bei 44,9 Milliarden US-Dollar. Die aktuellen Ergebnisse zeigen nach Angaben von Kantar ein Wachstum von rund 177,5 Prozent innerhalb von sechs Jahren.

BrandZ-Studie sieht Telekom weiter deutlich vor Konkurrenz

Laut Kantar tragen mehrere Faktoren zur Entwicklung der Marke bei. Dazu zählen Investitionen in Netzinfrastruktur, digitale Dienste sowie eine weltweit einheitliche Markenführung. Auch Initiativen wie Kampagnen gegen Hass im Netz hätten laut den Studienautoren zur Wahrnehmung der Marke beigetragen.

Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom, erklärte laut Unternehmensangaben, die Marke stehe für Qualität, Zuverlässigkeit und Verantwortung. Der Konzern wolle weiterhin in Netze, Produkte und digitale Innovation investieren und gleichzeitig die Entwicklung von künstlicher Intelligenz vorantreiben.

Ich halte solche Markenrankings für interessant, weil sie zeigen, wie stark Unternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass unterschiedliche Bewertungsmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

Zusammenarbeit mit Starlink – Telekom reagiert auf Kritik

Die Deutsche Telekom plant, letzte Funklöcher in Europa per Satellite-to-Mobile mit Starlink zu schließen. Vodafone setzt für ein vergleichbares Vorhaben…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom bleibt Deutschlands wertvollste Marke
Weitere Neuigkeiten
Windows 11 bekommt bald einen „Xbox Mode“
in Firmware
Quake: Spieleklassiker könnte Comeback feiern
in Gaming
WhatsApp für Kinder: Was Eltern jetzt über die neue Funktion wissen müssen
in Dienste
Zollkrise: Porsche denkt doch über US-Werk nach
in Mobilität
PlayStation 6 und neue Xbox „sind weiter für Ende 2027 geplant“
in Gaming
Apple Macbook Air 15 Open
Apple MacBook Air: OLED-Display kommt, aber es dauert noch
in Computer
Microsoft löscht gescheiterte Xbox-Kampagne
in Gaming
Das neue Pokémon ist direkt ein großer Erfolg
in Gaming
Apple iPhone Ultra: Das erste Fold bringt eine Besonderheit mit
in Smartphones
Xbox One X Header
Microsoft bestätigt: Die neue Xbox kommt 2027*
in Gaming