Telekom erreicht Glasfaser-Ziel in Berlin viel früher als geplant

Die Telekom erreicht in Berlin früher als geplant die Marke von einer Million möglichen Glasfaser-Anschlüssen.

Nach Unternehmensangaben können inzwischen rund eine Million Haushalte in Berlin einen Glasfaser-Anschluss bis in die Wohnung oder ins Haus erhalten. Das ursprünglich für Ende 2026 geplante Ziel sei damit vorzeitig erreicht worden. Seit 2021 liefen dafür mehr als 220 Ausbauprojekte in allen Berliner Bezirken.

Die Telekom erklärte, dass bislang mehr als 2.900 Kilometer Glasfaserkabel verlegt wurden. Bis 2030 sollen insgesamt zwei Millionen Haushalte, Unternehmen und Schulen angeschlossen werden. Laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sei der Ausbau ein wichtiger Bestandteil der Berliner Gigabitstrategie.

Glasfaserausbau in Berlin soll weiter beschleunigt werden

Rodrigo Diehl, Deutschlandvorstand der Telekom, verwies auf die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Behörden. Gleichzeitig betonte er, dass Eigentümer und Hausverwaltungen für den Ausbau in Mehrfamilienhäusern entscheidend seien, da Anschlüsse in Wohnungen nur mit Zustimmung möglich seien.

Wichtige Ausbauzahlen im Überblick:

Mehr als 220 Ausbaugebiete seit 2021

Über 2.900 Kilometer Glasfaserkabel verlegt

Ziel von zwei Millionen Anschlüssen bis 2030

Weitere 250.000 Haushalte im Ausbauprogramm 2026

Ich halte den frühen Ausbaufortschritt für bemerkenswert, weil Infrastrukturprojekte dieser Größenordnung in Großstädten oft langsamer vorankommen als angekündigt. Entscheidend bleibt aus meiner Sicht jedoch, wie schnell die Anschlüsse tatsächlich bis in die Wohnungen gebracht werden können.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

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