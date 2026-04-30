Glasfaser-Umstieg: Warum Millionen Deutsche skeptisch sind
Das Vergleichsportal Verivox meldet, dass viele DSL-Nutzer beim Umstieg auf Glasfaser steigende Kosten erwarten.
Die geplante Abschaltung der DSL-Technik bis 2035 stößt laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Verivox auf gemischte Reaktionen. Während 49 Prozent der Befragten den Wechsel zu Glasfaser grundsätzlich befürworten, äußern insbesondere aktuelle DSL-Nutzer Vorbehalte.
Nach Unternehmensangaben rechnen 42 Prozent der DSL-Kunden mit höheren Kosten, 13 Prozent befürchten eine geringere Tarifauswahl. Zudem empfindet knapp ein Viertel die Umstellung als Bevormundung. Gleichzeitig sehen 19 Prozent der Entwicklung gelassen entgegen, 15 Prozent erwarten Vorteile.
Preisvergleich und Zustimmung zur Glasfaser-Migration
Ein Vergleich großer Anbieter wie Telekom und Vodafone zeigt laut Verivox, dass Glasfaser in mittleren Tarifen preislich oft gleichauf oder günstiger als DSL ist. Einschränkungen bestehen jedoch bei sehr niedrigen Bandbreiten, für die es derzeit kein Glasfaser-Pendant gibt.
Zentrale Ergebnisse der Umfrage
- 42 Prozent erwarten höhere Kosten
- 49 Prozent befürworten die Abschaltung
- 23 Prozent sehen Bevormundung
- 15 Prozent erwarten Vorteile
Die Zustimmung variiert je nach Alter und Region. Jüngere Befragte stimmen häufiger zu als ältere, während die Akzeptanz im Norden höher ist als im Osten. In Pilotregionen zeigte sich laut Verivox, dass ein Glasfaseranschluss bis ins Gebäude entscheidend für einen reibungslosen Wechsel ist.
Man muss sich ja nur mal die Kosten von Glasfaser bei der Telekom oder Vodafone angucken. Nicht mal duplex und trotzdem über 70€ im Monat für Gigabit.
Ich bin bei einem lokalen Anbieter und zahle für full duplex Gigabit 35€ im Monat, bei den Preisen würden wahrscheinlich auch mehr Leute wechseln, wenn sie die Möglichkeit hätten.
Ehrlich gesagt, ich habe jetzt die 300Mb der Telekom Glasfaser für 50 Euro und das reicht mir völlig. Ich würde auch mit weniger klar kommen. So oft lade ich keine neuen Spiele runter und für Dual 4k Streaming reichen sogar 100.
Der Vorzug ist, dass Glasfaser stabiler ist, Internet fällt merklich seltener aus.