Glasfaser-Umstieg: Warum Millionen Deutsche skeptisch sind

Das Vergleichsportal Verivox meldet, dass viele DSL-Nutzer beim Umstieg auf Glasfaser steigende Kosten erwarten.

Die geplante Abschaltung der DSL-Technik bis 2035 stößt laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Verivox auf gemischte Reaktionen. Während 49 Prozent der Befragten den Wechsel zu Glasfaser grundsätzlich befürworten, äußern insbesondere aktuelle DSL-Nutzer Vorbehalte.

Nach Unternehmensangaben rechnen 42 Prozent der DSL-Kunden mit höheren Kosten, 13 Prozent befürchten eine geringere Tarifauswahl. Zudem empfindet knapp ein Viertel die Umstellung als Bevormundung. Gleichzeitig sehen 19 Prozent der Entwicklung gelassen entgegen, 15 Prozent erwarten Vorteile.

Preisvergleich und Zustimmung zur Glasfaser-Migration

Ein Vergleich großer Anbieter wie Telekom und Vodafone zeigt laut Verivox, dass Glasfaser in mittleren Tarifen preislich oft gleichauf oder günstiger als DSL ist. Einschränkungen bestehen jedoch bei sehr niedrigen Bandbreiten, für die es derzeit kein Glasfaser-Pendant gibt.

Zentrale Ergebnisse der Umfrage

42 Prozent erwarten höhere Kosten

49 Prozent befürworten die Abschaltung

23 Prozent sehen Bevormundung

15 Prozent erwarten Vorteile

Die Zustimmung variiert je nach Alter und Region. Jüngere Befragte stimmen häufiger zu als ältere, während die Akzeptanz im Norden höher ist als im Osten. In Pilotregionen zeigte sich laut Verivox, dass ein Glasfaseranschluss bis ins Gebäude entscheidend für einen reibungslosen Wechsel ist.

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