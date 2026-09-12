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Telekom schlägt mehr als 120 Mobilfunkanbieter in Europa

René Hesse
Von
1 Kommentar
Telekom 5g

Die Deutsche Telekom erreicht bei Ookla Platz 1 für die konstanteste Mobilfunk-Leistung in Europa.

Im ersten Halbjahr 2026 setzte sich das deutsche Telekom-Netz beim Speedtest Award „Most Consistent Mobile Network“ gegen mehr als 120 europäische Mobilfunkanbieter durch. Zusätzlich erreichte die Telekom Platz zwei beim „Fastest Mobile Network“ und Platz drei beim „Best Mobile Network“.

Für die Konstanzwertung müssen Messungen mindestens 50 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload erreichen. Die Telekom kommt auf einen Consistency Score von 73,25. Damit erfüllen 73,25 Prozent der ausgewerteten Messungen diese Vorgaben.

Telekom punktet bei Geschwindigkeit und Netzqualität

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

  • Platz 1 bei der konstanten Mobilfunk-Leistung
  • Platz 2 bei der Mobilfunk-Geschwindigkeit
  • Platz 3 bei der Gesamtwertung des Mobilfunknetzes
  • Elf von elf Ookla-Kategorien in Deutschland gewonnen

Die Bewertungen basieren laut Ookla auf Millionen von Nutzer-Messungen über die Speedtest-App und damit auf realen Mobilfunkverbindungen. In Deutschland lag die gemessene Downloadgeschwindigkeit der Telekom zudem mehr als dreimal so hoch wie die des zweitplatzierten Anbieters.

Ich finde die Konstanzwertung besonders interessant, weil Spitzenwerte allein im Alltag wenig aussagen. Entscheidend ist letztlich, wie zuverlässig Geschwindigkeit und Netzqualität tatsächlich bei den Kunden ankommen.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Warum hauen die sich immer

    Antworten

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