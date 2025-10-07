Tarife

Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife starten

Autor-Bild
Von
|
Telekom

Die Telekom führt ab heute neue MagentaMobil-Young-Tarife für Kunden unter 28 Jahren ein. Diese orientieren sich an den Standard-Tarifen, bieten jedoch Preisvorteile von 50 Prozent und zum Teil doppeltes Datenvolumen.

Laut Telekom kostet der Einstiegstarif MagentaMobil S Young 19,95 Euro pro Monat und enthält 30 GB Datenvolumen. Der MagentaMobil M Young bietet 100 GB für 24,95 Euro monatlich, beim MagentaMobil L Young sind es 200 GB für 29,95 Euro.

Der Unlimited-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen liegt bei 42,95 Euro. Ab dem M-Tarif ist das Datenvolumen im Vergleich zu den Standardtarifen verdoppelt.

Telekom Young Mobilfunktarife mit Zusatzfeatures

Zusätzlich sind im L- und im Unlimited-Tarif Auslandstelefonie-Flatrates enthalten, die Gespräche von Deutschland in Netze der EU, Schweiz, Großbritannien und Türkei abdecken. Im größten Tarif gibt es zudem 5 GB Extra-Datenvolumen für die Nutzung in weiteren internationalen Regionen. Der L-Tarif enthält eine kostenlose MultiSIM, beim Unlimited-Tarif sind es zwei.

Die Tarife sind mit 24-monatiger Laufzeit oder als Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Auch aktuelle Endgeräte können in Kombination erworben werden. Der Verkaufsstart erfolgt am heutigen 7. Oktober 2025 im Fachhandel, online und in den Telekom-Shops.

  • MagentaMobil S Young: 30 GB für 19,95 €/Monat
  • MagentaMobil M Young: 100 GB für 24,95 €/Monat
  • MagentaMobil L Young: 200 GB für 29,95 €/Monat
  • MagentaMobil Unlimited Young: Unbegrenztes Datenvolumen für 42,95 €/Monat

Zu den MagentaMobil Young Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife starten
Weitere Neuigkeiten
ChatGPT wird zu einer echten Plattform ausgebaut
in Dienste
Apple Event September 2021 Header
Neue Produktoffensive von Apple startet schon bald
in News
Tesla: Das günstige Model Y kommt „in wenigen Wochen“
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Bis zu 750 km Reichweite: Tesla bessert bei seinen Bestsellern nach
in Mobilität
fraenk startet Bestellung mit Apple Pay – Google Pay folgt
in Provider | Update
Revolut
Revolut weitet Krypto-Einschränkungen aus
in Fintech
Kia Ev2 Concept Header
Kia EV2 kommt Anfang 2026: Der Einstieg in die Elektromobilität
in Mobilität
Xbox-Handheld: Grund für das Aus ist bekannt
in News
Hybride dominieren die Fahrzeugzulassungen: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
in Marktgeschehen
Xbox Logo Header 2025
Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen
in News