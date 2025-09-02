Tarife

Telekom Prepaid: dauerhaftes Plus an Datenvolumen

Autor-Bild
Von
|
Telekom 5g

Die Telekom hat eine neue Aktion für ihre Prepaid-Tarife gestartet. Kunden erhalten im Aktionszeitraum zusätzliches Datenvolumen, das dauerhaft im jeweiligen Tarif erhalten bleibt.

Die Aktion gilt laut Unternehmensangaben für Neubuchungen und Tarifwechsel, die zwischen dem 2. September und dem 9. Oktober 2025 erfolgen. Das zusätzliche Volumen wird den bestehenden Prepaid-Tarifen hinzugefügt und bleibt auch nach Ende des Aktionszeitraums bestehen. Zudem können ungenutzte Daten in den nächsten Abrechnungsmonat mitgenommen werden.

Mehr Datenvolumen in allen Prepaid-Tarifen

Konkret erhalten Nutzer in den Prepaid-Tarifen folgende Erweiterungen: Im Tarif MagentaMobil Prepaid M steigt das Datenvolumen von 13 GB auf 15 GB, im Prepaid L von 25 GB auf 30 GB und im Prepaid XL von 50 GB auf 60 GB. Beim Jahrestarif erhöht sich das Volumen von 156 GB auf 180 GB, was laut Telekom im Monatsdurchschnitt 15 GB entspricht. Nach eigenen Angaben sollen die zusätzlichen Einheiten automatisch aktiviert werden.

Für mich klingt das Ganze wie ein klassisches Mittel, um Prepaid-Tarife attraktiver zu machen und Kunden langfristig zu binden. Wer ohnehin mit einem Wechsel geliebäugelt hat, kann die Aktion sicher interessant finden. Wer ist generell etwas günstiger möchte, sollte mal bei fraenk vorbeischauen. Das ist allerdings kein klassisches Prepaid.

Zu den Telekom Prepaid-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Telekom Prepaid: dauerhaftes Plus an Datenvolumen
Weitere Neuigkeiten
So sieht das neue Audi für die Zukunft aus
in News
Elektroauto-Debakel: Mercedes hat seine Kunden „überschätzt“
in Mobilität
girocard bleibt führendes Zahlungsmittel in Deutschland – Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen
in Fintech
Mg4 Xpower Rims (2023)
MG Motor plant eine elektrische Offensive
in Mobilität
YouTube überprüft Familientarif-Mitglieder auf Wohnsitz
in Dienste
Amazon startet Google Pixel Week
in Smart Home
Xbox 2024 Header
Die nächste Xbox könnte sehr teuer werden
in Gaming
Playstation Logo 2024 Header
Sony plant eine „große PlayStation-Präsentation“ für September
in Events
Ice 4 Baureihe 412
Probe BahnCard schon ab 9,99 € – Bahn startet neue Rabattaktion
in Mobilität
Google Pixel 9a Hand
Google Pixel 10: Neues Basismodell für 2026 sorgt schon für Kritik
in Smartphones