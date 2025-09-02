Telekom Prepaid: dauerhaftes Plus an Datenvolumen

Die Telekom hat eine neue Aktion für ihre Prepaid-Tarife gestartet. Kunden erhalten im Aktionszeitraum zusätzliches Datenvolumen, das dauerhaft im jeweiligen Tarif erhalten bleibt.

Die Aktion gilt laut Unternehmensangaben für Neubuchungen und Tarifwechsel, die zwischen dem 2. September und dem 9. Oktober 2025 erfolgen. Das zusätzliche Volumen wird den bestehenden Prepaid-Tarifen hinzugefügt und bleibt auch nach Ende des Aktionszeitraums bestehen. Zudem können ungenutzte Daten in den nächsten Abrechnungsmonat mitgenommen werden.

Mehr Datenvolumen in allen Prepaid-Tarifen

Konkret erhalten Nutzer in den Prepaid-Tarifen folgende Erweiterungen: Im Tarif MagentaMobil Prepaid M steigt das Datenvolumen von 13 GB auf 15 GB, im Prepaid L von 25 GB auf 30 GB und im Prepaid XL von 50 GB auf 60 GB. Beim Jahrestarif erhöht sich das Volumen von 156 GB auf 180 GB, was laut Telekom im Monatsdurchschnitt 15 GB entspricht. Nach eigenen Angaben sollen die zusätzlichen Einheiten automatisch aktiviert werden.

Für mich klingt das Ganze wie ein klassisches Mittel, um Prepaid-Tarife attraktiver zu machen und Kunden langfristig zu binden. Wer ohnehin mit einem Wechsel geliebäugelt hat, kann die Aktion sicher interessant finden. Wer ist generell etwas günstiger möchte, sollte mal bei fraenk vorbeischauen. Das ist allerdings kein klassisches Prepaid.

