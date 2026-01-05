Telekom Prepaid: Mehr Datenvolumen im Jahrestarif

Die Telekom bietet derzeit ein zeitlich befristetes Aktionsangebot für ihr MagentaMobil Prepaid-Jahrespaket mit erhöhtem Datenvolumen an. Damit wird der Tarif eine interessante Alternative zu fraenk.

Das Unternehmen bewirbt einen verbesserten Prepaid-Jahrestarif, der bei Neuabschluss und erfolgreicher Identitätsprüfung noch bis zum 14. Januar 2026 zu haben ist. Laut Unternehmensangaben erhalten Kunden für einen einmaligen Kartenpreis von 99,95 Euro ein Jahrespaket mit insgesamt 360 GB Highspeed-Datenvolumen, was rechnerisch 30 GB für 8,33 Euro pro Monat entspricht. Die Mindestlaufzeit beträgt zwölf Monate.

Zum Leistungsumfang zählen eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie 100 Euro Startguthaben bei Aktivierung. Nicht verbrauchtes Datenvolumen eines Monats wird laut Telekom automatisch in den Folgemonat übertragen, verfällt jedoch am Ende dieses Monats. Nach Verbrauch des monatlichen Highspeed-Volumens wird die Geschwindigkeit auf maximal 64 KBit pro Sekunde reduziert.

Leistungsumfang des MagentaMobil Prepaid Jahrestarifs

Nach Angaben der Telekom unterstützt der Tarif LTE Max und 5G und umfasst EU-Roaming inklusive Schweiz und Großbritannien. Zusätzlich ist die Nutzung von Telekom HotSpots ohne Anrechnung auf das Datenvolumen vorgesehen. Optional nennt das Unternehmen einen Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme.

Wesentliche Tarifmerkmale laut Telekom:

360 GB Highspeed-Datenvolumen pro Jahr

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

Datenübertrag in den Folgemonat

Optionale Zubuchung von zusätzlichem Datenvolumen

Preislich ist der Tarif aufgrund der aktuellen Aktion auf jeden Fall interessant, weil man eben im Netz der Telekom unterwegs ist. Zudem das zusätzliche monatliche Highspeed-Volumen gilt, solange der Tarif besteht.

Zu den Telekom Prepaid-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.