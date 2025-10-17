Telekom-Tarif mit 25 GB für 9,99 Euro mtl. – inklusive 40-Euro-Gutschein
Handyhelden bietet ab sofort im Telekom-Netz einen 25-GB-Tarif für 9,99 Euro monatlich inklusive 40-Euro-Gutschein für Zubehör an.
Der neue Tarif von Handyhelden umfasst laut Anbieter 25 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz der Telekom. Enthalten sind außerdem eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN Call. Der Anschlusspreis entfällt, und der Vertragsstart kann bei Rufnummernmitnahme flexibel gewählt werden.
Details zum Gutschein und Aktionszeitraum
Zusätzlich erhalten Neukunden laut Handyhelden einen 40-Euro-Gutschein, der ausschließlich für Zubehör sowie Geräte ohne SIM-Karte gilt. Der Gutschein wird am 5. Dezember 2025 per E-Mail versendet und ist drei Monate lang gültig, bis zum 4. März 2026. Damit lassen sich beispielsweise eine Powerbank oder Ladezubehör kaufen.
Kernpunkte des Deals
- 25 GB im Telekom-5G-Netz für 9,99 Euro mtl.
- Flat für Telefonie, SMS und EU-Roaming
- 0 Euro Anschlusspreis
- 40-Euro-Zubehörgutschein ab Dezember 2025
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
in Dienste
in News
in Mobilität
in Smartphones
in Mobilität
in Marktgeschehen
in AR und VR
in Firmware und OS
in Audio
in Mobilität