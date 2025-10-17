Tarife

Telekom-Tarif mit 25 GB für 9,99 Euro mtl. – inklusive 40-Euro-Gutschein

Handyhelden bietet ab sofort im Telekom-Netz einen 25-GB-Tarif für 9,99 Euro monatlich inklusive 40-Euro-Gutschein für Zubehör an.

Der neue Tarif von Handyhelden umfasst laut Anbieter 25 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz der Telekom. Enthalten sind außerdem eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN Call. Der Anschlusspreis entfällt, und der Vertragsstart kann bei Rufnummernmitnahme flexibel gewählt werden.

Details zum Gutschein und Aktionszeitraum

Zusätzlich erhalten Neukunden laut Handyhelden einen 40-Euro-Gutschein, der ausschließlich für Zubehör sowie Geräte ohne SIM-Karte gilt. Der Gutschein wird am 5. Dezember 2025 per E-Mail versendet und ist drei Monate lang gültig, bis zum 4. März 2026. Damit lassen sich beispielsweise eine Powerbank oder Ladezubehör kaufen.

Kernpunkte des Deals

  • 25 GB im Telekom-5G-Netz für 9,99 Euro mtl.
  • Flat für Telefonie, SMS und EU-Roaming
  • 0 Euro Anschlusspreis
  • 40-Euro-Zubehörgutschein ab Dezember 2025

