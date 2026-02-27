Telekom zündet Turbo: 103 neue Standorte bringen mehr 5G-Speed

Die Telekom hat im Januar 103 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen und 334 bestehende Anlagen erweitert.

Nach Unternehmensangaben dient der Ausbau dem sogenannten „Ultra-Kapazitätsnetz“. Die meisten neuen Standorte entstanden in Bayern mit 26 Anlagen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 21 und Baden-Württemberg mit 12. Bundesweit erreichen 5G rund 99 Prozent der Haushalte, 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

Mobilfunkausbau und Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom

Auch Kunden mit MagentaZuhause Hybrid profitieren laut Telekom vom Ausbau. Durch die Kombination aus Festnetz und Mobilfunk sind je nach Tarif bis zu 500 MBit/s im Download möglich. Anschlüsse mit 16 oder 50 MBit/s lassen sich demnach auf bis zu 100 MBit/s steigern.

Kernpunkte des Ausbaus:

103 neue Standorte im Januar

334 Kapazitätserweiterungen

90 Prozent der Standorte mit 1 Gbit/s pro Zelle

85 Prozent mit Glasfaser über 10 Gbit/s

Zum Konzept gehören Low-Band- und Mid-Band-Frequenzen sowie gezielter Einsatz des 3,6-GHz-Bands. Die Mobilfunktarife der Telekom findet ihr online und den aktuellen Stand des Netzausbaus könnt ihr auf dieser Karte einsehen.

