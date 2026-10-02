Temu will regionale Spezialitäten im Netz besser schützen

Temu erweitert sein Brand Registry Portal um eine Kategorie zum Schutz geografischer Herkunftsangaben.

Die neue Kategorie für sogenannte Geographic Indications (GI) steht nach Angaben von Temu in allen Märkten zur Verfügung. Rechteinhaber können mögliche Verstöße gegen geschützte regionale Produktbezeichnungen direkt zur Prüfung melden.

Temu baut Schutz geistigen Eigentums aus

Die Neuerung geht laut Unternehmen unter anderem auf Rückmeldungen aus mehr als 100 Treffen mit Handelsverbänden, Industrie- und Handelskammern sowie Start-up-Netzwerken in Europa zurück. Gerade kleinere Unternehmen hätten dabei auf die Komplexität des Online-Handels hingewiesen.

Temu nennt zudem konkrete Zahlen zu seinen Schutzmaßnahmen:

Mehr als 15.000 Marken befinden sich in der Überwachungsdatenbank.

Proaktive Löschungen überwogen reaktive Entfernungen im Verhältnis 331 zu 1.

Mehr als 3.000 Marken arbeiten direkt mit der Brand Guardian Initiative zusammen.

Zum System gehören laut Temu außerdem automatisierte Überwachung, eigene Technologien und Prüfungen durch Mitarbeiter. Die Plattform ist nach eigenen Angaben inzwischen in mehr als 90 Märkten aktiv.

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