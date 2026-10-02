Speicherkrise eskaliert: Noch höhere Preise für 2027 und 2028 erwartet

Micron konnte seinen Gewinn im letzten Quartal fast verdoppeln und alleine die Umsatzsteigerung entsprach dem kompletten Umsatz aus dem Vorjahr. Wir sind mitten in der Speicherkrise und der drittgrößte Hersteller feiert absurde Rekorde.

Im Fiskaljahr 2025 lag der Umsatz bei 37,4 Milliarden Dollar und im Fiskaljahr 2026 waren es schon 133,2 Milliarden. Die Speicherkrise zahlt sich also voll aus und ein Ende ist noch nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Und Preise werden weiter steigen.

Preise werden 2027 weiter steigen

Die Nachfrage nach RAM und Speicher lässt nicht nach, im Gegenteil, sie steigert sich weiter, Micron rechnet 2027 und 2028 mit einer „deutlich angespannteren“ Lage als noch 2026. Außerdem wurde die Kapazität für 2027 schon fast verkauft.

Wir blicken also, sofern diese Bubble nicht platzt, erneut auf ein „alles wird teurer“-Jahr. Getrieben vom extremen KI-Wachstum, was der Hauptgrund für diese Krise bei den Preisen ist. Und solange KI im Trend bleibt, wird sich das auch nicht ändern.

Stellt sich langsam wirklich die Frage, ob KI eine Bubble ist oder ob wir uns nur auf ein höheres Level bewegen. Auf den alten Stand werden Preise, selbst wenn es eine Blase ist, die irgendwann platzt, sicher nicht mehr fallen. Aber es wäre ja schon eine gute Entwicklung, wenn sie nicht weitere steigen oder doch ein bisschen sinken.

KI wird sich nicht für alle rechnen

Am Ende dürfte vor allem die Monetarisierung der KI eine entscheidende Rolle bei dieser Entwicklung spielen, denn irgendwann wird das Risikokapital ein Ende haben und dann muss Geld verdient werden. Und es würde mich nicht wundern, wenn das ein oder andere Unternehmen seine Kosten langfristig nicht mehr decken kann.

Ich vermute auch, dass große Player wie Google genau darauf setzen, die ihre Entwicklung quer finanzieren (Werbegeschäft) können. Naja, wer dachte, dass er die PS5 nächstes Jahr wieder günstiger bekommt, sie wird vermutlich noch teurer.

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