Amazon senkt „vorübergehend“ den Preis für alte Prime-Kunden

Solltet ihr schon länger ein Kunde von Amazon Prime sein, dann erreichte euch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vielleicht eine Mail. In dieser kündigt Amazon eine „vorübergehende“ Preissenkung für Prime-Nutzer an, die ab heute gilt.

Beginnen mit dem nächsten Zahlungstermin wird der Preis von 89,90 Euro auf 69 Euro gesenkt, so Amazon. Kunden müssen nichts tun, das passiert automatisch.

Dies gilt allerdings nicht für Neukunden von Amazon Prime, die zahlen weiterhin den vollen Preis von 90 Euro im Jahr. Und Amazon macht das auch nicht freiwillig, wie man in der Mail klar betont, Grund ist ein aktuelles Gerichtsurteil des BGH.

Der III. Zivilsenat hatte entschieden, dass die von Amazon in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendeten Bestimmungen zur Erhöhung der „Mitgliedsgebühr“ wegen Verstoßes gegen das Transparenzgebot unwirksam sind.

An den „Vorteilen“ von Amazon Prime ändert sich für alte Prime-Kunden nichts, sie können das Abo wie bisher nutzen, sie zahlen einfach nur weniger Geld. Man muss sein Prime-Abo übrigens vor dem 15. September 2022 abgeschlossen haben, um diese Mail zu erhalten. Wer will, der kann seine Gebühren auch zurückverlangen.

Unklar ist, wie lange die Kunden wieder den alten Preis zahlen werden, denn man spricht ganz klar von einer „vorübergehenden“ Preissenkung bei Amazon. Und man wird sicher alle legalen Wege nutzen, um den Preis bald wieder anzuheben. Und wer weiß, vielleicht erhöht man allgemein die Gebühren, um das auszugleichen.

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