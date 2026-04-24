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Tesla: Das ist der aktuelle Stand in Deutschland

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Die Nachfrage nach dem Tesla Model Y steigt wieder und auch wenn das noch nicht lange der Fall ist, so reagiert Tesla direkt und rechnet damit, dass das weiter so bleibt. Wie man diese Woche mitgeteilt hat, sucht Tesla jetzt neue Mitarbeiter.

Ab Mai sucht man rund 1.000 neue Mitarbeiter für die Gigafactory in Grünheide und statt den bisher 5.000 Einheiten sollen ab Sommer also 6.000 Einheiten pro Woche vom Band rollen. Das macht dann in etwa 312.000 statt 260.000 Autos pro Jahr.

Tesla könnte 375.000 Autos produzieren

Doch das ist weiterhin keine maximale Auslastung der Produktion, denn Tesla kann in Deutschland knapp 375.000 Autos pro Jahr fertigen. Um das zu erreichen, muss Tesla die Produktion des Model Y um weitere 1.000 Einheiten steigern. Oder man würde ein weiteres Modell bei Tesla benötigen, welches die Produktion auslastet.

Und wir sprechen hier nicht über einstige Pläne, bei denen von 500.000 Einheiten für den Standort in Deutschland die Rede war, einst sogar bis zu 1 Million. Es geht nur darum, dass man das Werk mit den aktuellen Rahmenbedingungen auslastet.

Ich hätte ja letztes Jahr damit gerechnet, dass Tesla mehr Druck macht und das Model 3 langsam mal nach Europa bringt, denn die Importzölle aus China machen es unattraktiver, als es sein müsste. Langfristig könnte hier übrigens ein zweites Volumenmodell folgen, denn Tesla entwickelt einen kompakten und neuen SUV.

Aktuell kann man sagen, dass die Lage in Grünheide wieder besser aussieht und Tesla damit rechnet, dass es so bleibt. Eine maximale Auslastung ist das aber nicht.

Tesla kündigt neues Elektroauto für Mai 2026 an

Na, habt ihr langsam auch schon ein Déjà-vu bei diesen Meldungen? Wollte Tesla das neue Elektroauto nicht endlich im April…

23. April 2026 | Jetzt lesen →

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