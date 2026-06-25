BMW bestätigt vollelektrischen M3 Touring

BMW verkauft ab sofort den elektrischen 3er als neuen i3 in Deutschland und wird nächstes Jahr einen vollwertigen BMW M3 als Elektroauto nachreichen. Gegenüber Autocar hat man verraten, dass es zwei Versionen des Sportwagens geben wird.

Neben dem vollelektrischen BMW M3 kommt auch ein BMW M3 Touring, da dieses Modell überraschend beliebt in Märkten wie China ist, wo Kombis sonst eigentlich keine Chance haben. Doch der BMW M3 Touring ist dort ein echtes Statement.

BMW zeigte uns übrigens Anfang des Jahres eine Preview für den BMW i3 Touring auf einem Event, womit man etwas überraschte, denn die Konkurrenz bei Mercedes ist der Meinung, dass „niemand“ diese Kombis kauft und bringt keinen Kombi bei der neuen C-Klasse. Das dürfte die Nachfrage beim BMW sicher weiter steigern.

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