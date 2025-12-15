Mobilität

Tesla testet jetzt „echtes“ autonomes Fahren

Tesla spricht gerne über autonomes Fahren, Robotaxis und FSD, das eigene Paket für „Full Self Driving“. Doch man ist bei Tesla, wie die Konkurrenz, maximal mit Level 2 oder 3 (von 5) unterwegs, wenn es um autonomes Fahren auf der Straße geht.

Ab Level 4 muss kein Sicherheitsfahrer mehr am Lenkrad sitzen und ab Level 5 kann das Auto komplett alleine unterwegs sein. Und genau das testet Tesla ab jetzt in Austin, was von Elon Musk am Wochenende direkt noch offiziell bestätigt wurde.

Weitere Details stehen bisher aus, aber da Elon Musk tatsächlich schon gegen 2027 mit Robotaxis unterwegs sein möchte, muss es langsam losgehen. 2026 wird man also vermutlich noch viel mehr Teslas ohne Fahrer auf den Straßen sehen.

Ich bleibe skeptisch, wenn es um echtes autonomes Fahren im Alltag in diesem Jahrzehnt und ohne zusätzliche Sensoren wir Lidar geht. Auch nach diesem Video.

Es ist ein Test bei gutem Wetter in einer optimalen Gegend, die Tesla seit Jahren kennt und testet. Winter, Schnee, starker Regen, verwinkelte Straßen, Baustellen, da gibt es noch echte Herausforderungen. Aber, und das muss man Tesla lassen, sie sind sehr aktiv in diesem Feld und könnten zu den ersten Anbietern gehören.

