Deutsche Verbraucher bevorzugen heimische Automarken – chinesische Hersteller gewinnen dennoch Marktanteile

Die Mehrheit der deutschen Autokäufer bevorzugt heimische Hersteller, doch chinesische Marken erobern kontinuierlich Marktanteile.

Jeder zweite Verbraucher in Deutschland setzt beim Autokauf auf deutsche Fahrzeuge. Laut einer Deloitte-Umfrage aus Oktober 2025 werden dabei zwei Hauptmotive genannt: der Schutz heimischer Arbeitsplätze (52 Prozent) und der Datenschutz (50 Prozent).

Besonders bemerkenswert ist, dass mehr als ein Drittel der befragten Käufer bereit wären, für ein deutsches Fahrzeug einen höheren Preis zu zahlen. Diese Präferenz spiegelt sich auch in aktuellen Zulassungsstatistiken wider. Im November 2025 entschieden sich 61 Prozent der Autokäufer hierzulande für ein deutsches Fabrikat.

Weltweit präsentiert sich das Marktbild jedoch deutlich anders. Chinesische Autohersteller haben ihren Markanteil an Elektrofahrzeugen zwischen 2020 und 2025 deutlich ausgebaut: von 28 Prozent auf 59 Prozent in den ersten drei Quartalen des aktuellen Jahres.

Besonders dominant sind die chinesischen Hersteller in aufstrebenden Märkten wie China selbst (90 Prozent Marktanteil), Brasilien (84 Prozent) und Thailand (85 Prozent).

Chinesische Marken steigern Präsenz im deutschen Markt

Der Hochlauf von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden beschleunigt sich in Deutschland. In den ersten elf Monaten des Jahres 2025 machten diese Fahrzeugtypen bereits 30 Prozent aller Neuzulassungen aus, während es im Vorjahr noch 20 Prozent waren.

Parallel dazu gewinnen chinesische Hersteller an Boden: Der Marktanteil chinesischer Fabrikate bei Neuzulassungen ist 2025 auf 6 Prozent gestiegen, gegenüber 4 Prozent im Jahr 2024.

Unter den Modellen chinesischer Hersteller machen eigene Markenprodukte mittlerweile 60 Prozent der Verkäufe aus, was etwa 47.000 Fahrzeugen entspricht – 2024 lag dieser Anteil noch bei 40 Prozent beziehungsweise 24.000 Fahrzeugen.

Hauptrisikofaktoren für deutsche Anbieter:

Preis-Leistungs-Verhältnis ist entscheidend für 70 Prozent der Käufer

Chinesische Hersteller bieten kostengünstigere Alternativen

Deutsche Hersteller sehen 46 Prozent noch im Wettbewerbsvorteil

Batterietechnologie und softwaregestützte Fahrzeuge als Schlüsselbereiche

Die Studie basiert auf einer Befragung von 1.000 deutschen Verbrauchern im Oktober 2025 sowie auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes und des Marktforschungsunternehmens GlobalData.

Meiner Einschätzung nach verdeutlicht diese Studie ein klassisches Dilemma: Einerseits hängen deutsche Verbraucher emotional an heimischen Herstellern, andererseits wird der Wettbewerbsdruck durch technologisch ambitionierte und kostengünstige chinesische Anbieter immer realer und messbarer. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob deutsche Hersteller diesen Vertrauensvorschuss durch Innovation nutzen können oder ob dieser Vorteil erodiert.