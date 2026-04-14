Mobilität

Tesla verteilt großes Update für das Frühjahr 2026

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Tesla hat sein jährliches „Spring Update“ angekündigt, welches ab sofort nach und nach für die Elektroautos der Marke verteilt wird. In diesem Jahr gibt es bei Tesla unter anderem eine Self-Driving App, die euch Daten rund um das pilotierte Fahren zeigt und bei der man, und das ist sicher der Hauptgrund, das Abo buchen kann.

Ebenfalls neu ist ein „Hey Grok“, um Grok zu starten, man kann jetzt ein Tief direkt im Tiermodus auswählen, auch einen Igel, beim Model 3 und Model Y gibt es ein paar optische Änderungen, die man vom Model S und Model X kennt, hier gibt es auch immersiven Sound und noch mehr, die Details zum Update findet ihr hier.

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14. April 2026 | Jetzt lesen →

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