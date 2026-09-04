Tesla zeigt neues Elektroauto für die Zukunft ohne großen Wirbel

Es war einer der ungewöhnlichsten Launches von Tesla bisher, denn für das Event in Austin, welches in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfand, gab es keinen Livestream, ein Embargo für die Berichterstattung vor Ort und Medien waren auch nicht wirklich dabei. Nur ein paar Pro-Tesla-Accounts. Dabei war das Event wichtig.

Mit einem „Die Zukunft ist da“ kündigte Tesla selbst mit einem kurzen Video das neue Cybercab an, das erste richtige Robotaxi der Marke. Kompakt, elektrisch, kein Lenkrad, kein Pedal, zwei Sitze, es ist laut Elon Musk die Zukunft von Tesla. Ach, apropos Elon Musk, der war auch erstaunlich ruhig auf seinem X-Account heute.

The future of transport is safer, more enjoyable & gives you more time back With theater, music & gaming apps on a 22" touchscreen, Cybercab offers you a space to be productive or unwind Soon to be equipped with V5 Starlink hardware, too, for complete connectivity pic.twitter.com/e0Xhvjky0E — Tesla (@Tesla) September 3, 2026

Der Chef von Tesla, wie auch die Marke selbst, teilten nur eine Handvoll Beiträge, ohne große Details. So will man also die große und autonome Zukunft von Tesla vermarkten? Oder hat man an diesem Schritt vielleicht sogar selbst Zweifel und will das eigentlich gar nicht an die große Glocke hängen? Hat man Angst vor diesen?

Unabhängige Medien, die Elon Musk gerne kritisiert, denn nur der Milliardär kennt ja die Wahrheit dieser Welt, waren jedenfalls nicht vor Ort. Und auf das Wort der paar Tesla-Fans und X-Nutzer kann man sich eher nicht verlassen, das private Event war stark kontrolliert. Selbst Tesla-Accounts, die mal kritisch sind, waren nicht dabei.

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