The Game Awards: Die „besten“ Spiele 2025

Es ist wieder so weit, Geoff Keighley lädt zu den jährlichen „The Game Awards“ und heute ab 17:40 Uhr wird man die nominierten Spiele für 2025 nennen. Das Event wird live übertragen und bereits diskutiert, Keighley weiß, wie man Medien nutzt.

Ich schaue das Event immer wieder gerne, denn es kommt vor, dass man ein Spiel doch liegen lässt oder ignoriert, welches dann wieder auf den Radar rückt. Aber am Ende interessieren mich, wie die meisten Spieler, nur die großen Ankündigungen.

Davon gibt es heute noch keine, die Weltpremieren hebt man sich für das Event am 11. Dezember auf. Ich vermute übrigens, dass Expedition 33 den Award in diesem Jahr gewinnt, das wäre jedenfalls mein Favorit, aber eigentlich ist es auch egal.

Die ganze Awards und Events zum Ende des Jahres sind ganz nett, aber ein Spiel ist und bleibt eben ein sehr subjektives Erlebnis. Doch man kann natürlich nicht abstreiten, dass eine Auszeichnung bei den „The Game Awards“ wichtig für die Entwicklerstudios ist, denn es ist Marketing und damit verkauft man später Spiele.