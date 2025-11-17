Gaming

The Game Awards: Die „besten“ Spiele 2025

Autor-Bild
Von
|
The Game Awards Header

Es ist wieder so weit, Geoff Keighley lädt zu den jährlichen „The Game Awards“ und heute ab 17:40 Uhr wird man die nominierten Spiele für 2025 nennen. Das Event wird live übertragen und bereits diskutiert, Keighley weiß, wie man Medien nutzt.

Ich schaue das Event immer wieder gerne, denn es kommt vor, dass man ein Spiel doch liegen lässt oder ignoriert, welches dann wieder auf den Radar rückt. Aber am Ende interessieren mich, wie die meisten Spieler, nur die großen Ankündigungen.

Davon gibt es heute noch keine, die Weltpremieren hebt man sich für das Event am 11. Dezember auf. Ich vermute übrigens, dass Expedition 33 den Award in diesem Jahr gewinnt, das wäre jedenfalls mein Favorit, aber eigentlich ist es auch egal.

Die ganze Awards und Events zum Ende des Jahres sind ganz nett, aber ein Spiel ist und bleibt eben ein sehr subjektives Erlebnis. Doch man kann natürlich nicht abstreiten, dass eine Auszeichnung bei den „The Game Awards“ wichtig für die Entwicklerstudios ist, denn es ist Marketing und damit verkauft man später Spiele.

Half Life Valve Header

Half-Life 3 kommt: Jetzt geht es in die heiße Phase

Die Gerüchteküche rund um ein neues Half-Life brodelt und auch am Wochenende waren wieder einige Quellen aktiv. Laut „Gabe Follower“…

17. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / The Game Awards: Die „besten“ Spiele 2025
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy Buds 4 Pro: Das ist der neue Top-Kopfhörer für 2026
in Audio
Nio Elektro Auto Laden 2024 Header
Elektroautos: „Es benötigt keine großen Akkus und sehr lange Reichweite“
in Mobilität
Der Ford Focus ist jetzt offiziell Geschichte
in Mobilität
Mazda Cx6e Header
Das erste „echte“ Elektroauto von Mazda steht an
in Mobilität
Anker Solix Rs40
Einheitliche Sicherheitsstandards für Balkonkraftwerke beschlossen
in Marktgeschehen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Black Friday Sale 2025 gestartet
in Smart Home
Nothing startet Black-Friday-Rabatte in Deutschland
in News
EDEKA smart Black Week: Dauerhaft doppeltes Datenvolumen
in Tarife
Ja Mobil Penny Mobil
ja! mobil und Penny Mobil: Mehr Datenvolumen und neues Datenpolster
in Tarife
Klarmobil startet Black Week mit SIM-Only-Deals und Geräteaktionen
in Tarife