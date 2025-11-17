Half-Life 3 kommt: Jetzt geht es in die heiße Phase

Gaming

Die Gerüchteküche rund um ein neues Half-Life brodelt und auch am Wochenende waren wieder einige Quellen aktiv. Laut „Gabe Follower“ wird Valve noch in diesem Jahr ein neues Half-Life zeigen und Mike Straw von Insider Gaming behauptet, dass es noch eine große Valve-Ankündigung vor den Game Awards im Dezember gibt.

Sein Partner Tom Henderson spricht von „einem großen Titel“ im März, der wohl als Launch-Titel für die Steam Machine entwickelt wird und Tyler McVicker gab erneut an, dass er innerhalb von 2-3 Wochen mit einer Ankündigung rechnet. Es gibt ein paar Hinweise, dass Valve das neue Half-Life am 18. November vorstellen wird.

Half-Life 3 und neue Hardware-Offensive

Viele sind weiterhin skeptisch, verständlich, immerhin gibt es die Gerüchte rund um Half-Life 3 seit Jahren und es ist nie etwas passiert. Aber in diesem Jahr ist es ein bisschen anders, die Gerüchte und Hinweise treten häufiger auf und das Spiel wäre der perfekte Titel zum Start der neuen Hardware-Offensive im Frühjahr 2026.

Steam Deck 2: Valve hat „eine gute Vorstellung“ für neue Generation

Valve plant ein Steam Deck 2, das ist sicher, und es soll spätestens bis Ende 2026 kommen, denn man möchte…

13. November 2025 | Jetzt lesen →

