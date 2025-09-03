The Summit: Prime Video veröffentlicht Trailer zur neuen Show

Ab dem 26. September 2025 bringt Prime Video die Abenteuer-Reality-Show „The Summit“ weltweit auf seine Plattform. Heute wurde der offizielle Trailer dazu veröffentlicht.

In der deutschen Version von The Summit nehmen unter anderem Felix von Jascheroff, Giulia Siegel, Cecilia Asoro, Ansgar Brinkmann, Emmy Russ, Klaudia Giez, Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz, Flying Uwe, Tanja Tischewitsch und PatroX teil. Die Teilnehmer treten in Neuseeland an, um den „Summit“ (Gipfel) zu erreichen und dabei bis zu eine Million Euro zu erspielen.

Auf dem Weg dorthin müssen sie verschiedene Aufgaben lösen, sowohl gemeinsam als Team als auch in Einzelaktionen. Neben körperlichen Herausforderungen spielen auch moralische Konflikte und Intrigen eine Rolle. Ziel ist es, die Wildnis Neuseelands zu meistern und das Preisgeld möglichst hoch zu halten.

The Summit – offizieller Trailer

Internationale Herkunft des Formats

„The Summit“ wurde 2023 von EndemolShine Australia in Zusammenarbeit mit Nine Network entwickelt. Das Format wird inzwischen in sieben Ländern ausgestrahlt, darunter Australien, die Niederlande, Finnland, Norwegen, Großbritannien und die USA.

Die deutsche Version wird von Banijay Productions Germany produziert, Executive Producer ist Andrea Lange. 2024 wurde die Show in der Kategorie „Short-Form Series” für einen International Emmy nominiert.

