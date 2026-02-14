ThinkPad X13: Lenovo will dem Microsoft Surface Pro Konkurrenz machen

Mit der Surface-Pro-Modellreihe hat das Unternehmen Microsoft vor langer Zeit die Kategorie der Detachables, also Touchscreen-Geräte, bei denen die Tastatur als Zubehör abgenommen werden kann, immens populär gemacht. Diesem Trend sind weitere Hersteller gefolgt. Das gilt auch für das chinesische Unternehmen Lenovo, das mit dem kommenden ThinkPad X13 ein „Surface Pro für Professionals“ anbieten will.

ThinkPad X13 soll das bessere Microsoft Surface Pro werden

Wie das Newsportal Windows Latest berichtet, will Lenovo bald den Nachfolger des ThinkPad X12 offiziell vorstellen. Das ThinkPad X13 Detachable soll zwei Jahre nach Vorstellung des X12 die Modellreihe auf den aktuellen Stand bringen. Das Display wächst auf 13 Zoll und die ansteckbare Tastatur wurde überarbeitet.

Welcher Prozessor im neuen ThinkPad-Modell integriert ist, kann das Newsportal nicht mit Sicherheit sagen. Es wird jedoch vermutet, dass es sich um einen „Panther Lake“-Prozessor von Intel handelt. Der Vorgänger ist noch mit einem Intel Core Ultra 5 134U bzw. einem Intel Core Ultra 7 164U ausgestattet.

Eines der geleakten Bilder offenbart auch den Fokus auf die Reparierbarkeit des neuen Geräts. Auf der Rückseite hinter dem Kickstand sind nämlich vier aufschraubbare Schrauben zu sehen, die den Zugang ins Innere des Geräts ermöglichen dürften. Das wäre im Vergleich zum Surface Pro 11 von Microsoft deutlich einfacher umgesetzt.

Preislich wird sich das Gerät ziemlich sicher am Vorgänger orientieren, wenn nicht sogar darüber liegen. Der kostet je nach Ausstattung noch immer 1.900 bis 2.200 Euro. Das ist eine Menge Geld, wodurch das Surface Pro von Microsoft hingegen eher punkten kann. Eine offizielle Ankündigung wird zur MWC (Mobile World Congress) Anfang März in Barcelona erwartet.