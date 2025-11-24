Tides of Annihilation wird als das „bessere“ Final Fantasy XVI gehandelt

Ich habe das Game Tides of Annihilation vom chinesischen Entwicklerstudio Eclipse Glow Games schon seit längerer Zeit ins Auge gefasst. Im Rahmen des Xbox Partner Showcases hat das Studio einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der einen Bosskampf zeigt und eindeutig macht, in welche Richtung das Spiel gehen will.

Das Spiel will nämlich mit einem schnellen, effektiven und eventreichen Kampfsystem, einer fesselnden Geschichte basierend auf die Artus-Mythologie und einem abgestimmten Soundtrack überzeugen.

Das erinnert zwar stark an Final Fantasy XVI, doch das Spiel will eigene Maßstäbe setzen. Das bisher gezeigte Material hat mich sehr überzeugt und ich werde das Spiel weiterhin verfolgen.

Tides of Annihilation wird für die Plattformen der PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum hat das Entwicklerstudio Eclipse Glow Games bisher jedoch nicht genannt.