Tides of Annihilation wird als das „bessere“ Final Fantasy XVI gehandelt
Ich habe das Game Tides of Annihilation vom chinesischen Entwicklerstudio Eclipse Glow Games schon seit längerer Zeit ins Auge gefasst. Im Rahmen des Xbox Partner Showcases hat das Studio einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der einen Bosskampf zeigt und eindeutig macht, in welche Richtung das Spiel gehen will.
Das Spiel will nämlich mit einem schnellen, effektiven und eventreichen Kampfsystem, einer fesselnden Geschichte basierend auf die Artus-Mythologie und einem abgestimmten Soundtrack überzeugen.
Das erinnert zwar stark an Final Fantasy XVI, doch das Spiel will eigene Maßstäbe setzen. Das bisher gezeigte Material hat mich sehr überzeugt und ich werde das Spiel weiterhin verfolgen.
Tides of Annihilation wird für die Plattformen der PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum hat das Entwicklerstudio Eclipse Glow Games bisher jedoch nicht genannt.
Hm, mit FFXVI liegt die Messlatte auch nicht wirklich hoch. Hab’s tatsächlich 2 mal inkl. Addon gespielt, aber geil war’s nicht.
Dieser Titel hier scheint recht ähnlich zu sein – kaufen würde ich es daher erstmal nicht. Vllt gibt es ja eine Demo zum Abspielen.
Das Problem ist, dass die Genres in der Wahrnehmung immer mehr verschwimmen. Tides of Annihilation soll mehr Action-Adventure sein also noch eher Richtung Darksiders oder Soulstice, als ein RPG sein, dennoch betiteln einige Medien es als Action-RPG.
Deswegen tue ich mich mit dem FF XVI Vergleich auch ein wenig schwer. Nichts was ich bisher gesehen habe lässt auf richtiges RPG schließen.
Ich fand Final Fantasy 16 richtig gut. Final Fantasy VII Rebirth war dagegen jedoch absoluter Mist. Der erste Teil der FF VII Remake war wirklich gut, aber Rebirth hat stark an Ubisoft Open Worlds erinnert. Alles wird extrem künstlich in die Länge gezogen, die Kämpfe sind immer gleich und allg. Gab es auch nur sehr wenige Kämpfe. Wie so ein Spiel so gute Bewertungen bekommen hat, ist mir schleierhaft. In meinem Freundeskreis war das Feedback ähnlich.