TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland

TikTok hat die Musikplattform SoundOn offiziell in Deutschland gestartet. Die Plattform soll Künstlern helfen, ihre Musik auf TikTok und anderen Streamingdiensten wie Spotify oder Apple Music zu verbreiten und ihre Reichweite zu erhöhen.

Laut Unternehmensangaben bietet SoundOn einfache Werkzeuge für Promotion und „faire“ Lizenzbedingungen, mit denen Künstler volle Kontrolle über ihre Musik behalten. Die Plattform ist seit 2021 in mehreren Ländern aktiv und hat bereits hunderte Tausend Musiker bei der Karriere unterstützt.

Erfolgsbeispiele sind unter anderem Ely Oaks und WizTheMc, die mit SoundOn viral gingen und hohe Streamingzahlen erzielten.

SoundOn in Deutschland: Funktionen und Erfolgsgeschichten

Zu den Benefits von SoundOn gehören neben der Musikdistribution auch Insights durch die Verbindung mit TikTok, ein globaler Zugang zu „Milliarden von Nutzern“ sowie branchenübliche Vergütungen für die Künstler. Die Plattform unterstützt Künstler bei allen Karrierestufen und fördert besonders Newcomer, heißt es.

Erfolgreiche Künstler laut SoundOn:

  • Ely Oaks: Mit über 770.000 TikTok-Followern, Hit „Borderline“ auf Platz 17 der deutschen Charts
  • WizTheMc: „Show Me Love“ erreichte Top-10 der Billboard Global 200 und mehr als 500 Mio. Spotify-Streams

Die Registrierung für SoundOn ist ab sofort auch in Deutschland geöffnet.

