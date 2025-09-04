Instagram veröffentlicht iPad-App

Instagram hat erstmals als native App für das iPad veröffentlicht. Ab sofort steht die Anwendung laut Unternehmensangaben weltweit im App Store zur Verfügung und soll die Nutzung auf dem größeren Bildschirm anpassen.

Die App wurde laut Instagram gezielt für das iPad-Display entwickelt. Reels nehmen dabei eine zentrale Rolle ein, während Stories am oberen Bildschirmrand platziert sind. Zudem gibt es einen neuen „Following“-Tab mit drei Ansichten: „All“ (empfohlene Inhalte von abonnierten Accounts), „Friends“ (Beiträge von Accounts mit gegenseitigem Follow) und „Latest“ (chronologisch sortierte Beiträge).

Instagram-App für iPad mit neuen Funktionen

Weitere Anpassungen betreffen das Messaging. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich die Inbox parallel zu bestehenden Chats öffnen. Kommentare können beim Ansehen von Reels erweitert werden, sodass Reaktionen während des Betrachtens sichtbar bleiben.

Die App ist ab sofort über den App Store erhältlich oder durch ein Update nutzbar.