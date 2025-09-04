Social

Instagram veröffentlicht iPad-App

Autor-Bild
Von
|

Instagram hat erstmals als native App für das iPad veröffentlicht. Ab sofort steht die Anwendung laut Unternehmensangaben weltweit im App Store zur Verfügung und soll die Nutzung auf dem größeren Bildschirm anpassen.

Die App wurde laut Instagram gezielt für das iPad-Display entwickelt. Reels nehmen dabei eine zentrale Rolle ein, während Stories am oberen Bildschirmrand platziert sind. Zudem gibt es einen neuen „Following“-Tab mit drei Ansichten: „All“ (empfohlene Inhalte von abonnierten Accounts), „Friends“ (Beiträge von Accounts mit gegenseitigem Follow) und „Latest“ (chronologisch sortierte Beiträge).

Instagram-App für iPad mit neuen Funktionen

Weitere Anpassungen betreffen das Messaging. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich die Inbox parallel zu bestehenden Chats öffnen. Kommentare können beim Ansehen von Reels erweitert werden, sodass Reaktionen während des Betrachtens sichtbar bleiben.

Die App ist ab sofort über den App Store erhältlich oder durch ein Update nutzbar.

Vier Jahre, ein Tarif, null Ärger – warum fraenk mich überzeugt

Über den Mobilfunkanbieter fraenk habe ich bereits sehr häufig geschrieben. Das liegt auch daran, dass ich selbst Kunde von fraenk…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / Instagram veröffentlicht iPad-App
Weitere Neuigkeiten
So sieht James Bond aus: Neues 007-Spiel hat ein Datum
in Gaming
Amazon Prime Video: Neue Serie „Tomb Raider“ geht nächsten Schritt
in News
Vw Id2 Bedienung
Volkswagen: „In unseren Fahrzeugen steckt tolle Software“
in Mobilität
Wolverine Ps5
Wolverine: Neues Marvel-Spiel für die PS5 soll im September gezeigt werden
in Gaming
Apple Ios 18 Siri Intelligence Header
Apple: Das neue Siri wird eine „Antwortmaschine“
in Dienste
Google Pixel 9 Pro Boden
Android: Google veröffentlicht Details zum (wichtigen) September-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Google Pixel 9 Pro Front
Google Pixel: Android-Update bringt neues Design auf ältere Modelle
in Firmware und OS
Malcon Mittendrin
Malcolm mittendrin: Das Comeback wird die Fans „überraschen“
in News
Audi kündigt eine „neue Ära der Klarheit“ an
in Mobilität
ARD Mediathek: „Shut Up, Bitch!“ – Doku über Frauenhass im Netz
in Gesellschaft