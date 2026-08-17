Fintech

Tomorrow erhöht Basis-Tagesgeldzinsen für Change und Plus

René Hesse
Von
Tomorrow Bank Headerbild

Das Finanzunternehmen Tomorrow erhöht zum 17. August 2026 den Basis-Zinssatz für das Tagesgeld bei Change und Plus.

Die Anpassung betrifft den Zinssatz, der nach den ersten 90 Tagen seit Eröffnung des Tagesgeldkontos gilt. Kunden mit dem Kontomodell Now erhalten dagegen weiterhin 0,75 Prozent.

Tomorrow erhöht Tagesgeldzins auf bis zu 1,5 Prozent

Bei Change steigt der Basiszins von 0,75 auf 1 Prozent. Plus-Kunden erhalten künftig 1,5 statt bisher 1,25 Prozent. In beiden Fällen entspricht das einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte.

Die neuen Basis-Zinssätze im Überblick:

  • Now: weiterhin 0,75 Prozent
  • Change: 1 Prozent statt 0,75 Prozent
  • Plus: 1,5 Prozent statt 1,25 Prozent

Zu den Tomorrow Kontomodellen →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


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