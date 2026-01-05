Fintech

Tomorrow mit Tagesgeld-Zinsanpassung auf 3,0 % p. a.

Tomorrow bietet neuen Kunden, die zwische aktuell ein Konto eröffnen, einen Zinssatz von 3,0 % p. a. auf das Tagesgeldkonto. Dieser Zinssatz gilt für die ersten vier Monate nach Kontoeröffnung und maximal für 50.000 Euro Guthaben. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine deutsche Steuer-ID.

Bestandskunden mit einem aktiven Kontomodell Change oder Zero erhalten Zinsen von 0,75 % p. a. auf Guthaben bis 50.000 Euro. Für Verbraucher, die kurzfristig hohe Zinsen suchen, könnte sich die Aktion lohnen.

Die Details:

Der Zinssatz von 3,0% p.a. gilt für Kund*innen, die ihr Tomorrow Konto sowie Tagesgeldkonto zwischen dem 02.01. und dem 31.01.2026 eröffnen, für die ersten 120 Tage auf Guthaben bis 50.000€. Außerhalb des Aktionszeitraums erhalten Kund*innen 0,75% Zinsen p.a. auf Guthaben bis 50.000€. Now Kund*innen, die ihr Konto vor dem 19.02.2025 eröffnet haben, können kein Tagesgeldkonto eröffnen. Der*die Kund*in muss eine Deutsche Steuer-ID haben.

Zu den Tomorrow Kontomodellen →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

