Tomorrow verlängert Zinsaktion erneut und senkt den Bestandskundenzins

Tomorrow verlängert die Tagesgeld-Aktion für Neukunden um einen Monat bis Ende Oktober 2025. Bestandskunden erhalten auch weiterhin Zinsen auf ihr bestehendes Guthaben, aber weniger.

Tomorrow bietet neuen Kunden, die zwischen dem 1. August und 31. Oktober 2025 ein Konto eröffnen, einen Zinssatz von 2,5 % p. a. auf das Tagesgeldkonto. Dieser Zinssatz gilt für die ersten 90 Tage nach Kontoeröffnung und maximal für 50.000 Euro Guthaben.

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine deutsche Steuer-ID. Laut Unternehmensangaben können Kunden, die ihr Konto vor dem 19. Februar 2025 eröffnet haben, kein Tagesgeldkonto eröffnen.

Bestandskunden mit einem aktiven Kontomodell Change oder Zero werden mit einer Zinssenkung konfrontiert und erhalten nun Zinsen von 0,75 % p. a. (vorher 1,0 % p. a.) auf Guthaben bis 50.000 Euro. Für Verbraucher, die kurzfristig hohe Zinsen suchen, könnte sich die Aktion lohnen, langfristig bleibt das Zinsniveau jedoch niedrig.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Bank Of Scotland

Bank of Scotland: Mehr Zinsen für drei Festgeldlaufzeiten

Die „Bank of Scotland“ (dahinter steht die deutsche Lloyds Bank) hat einen Zinssatz für ihr Festgeldangebot erhöht. Betroffen sind die…

24. September 2025 | Jetzt lesen →

