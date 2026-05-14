game Charts in Deutschland: Fußballgame schlägt Sci-Fi-Kracher

Das Game-Charts-Ranking zeigt im April 2026 neue Einsteiger und bekannte Dauerbrenner in Deutschland.

Im April erreicht „EA SPORTS FC 26“ von Electronic Arts den ersten Platz der deutschen Charts. Der Titel bleibt damit die meistverkaufte Fußballsimulation im betrachteten Zeitraum und behauptet sich gegen neue sowie etablierte Konkurrenz.

Auf Platz 2 steigt „Pragmata“ von Capcom neu ein. Das Science-Fiction-Action-Adventure spielt auf einer Mondstation und kombiniert Erkundung mit Überlebenskämpfen an der Seite eines Androiden. Dahinter folgen „Grand Theft Auto V“ und „Red Dead Redemption 2“ von Rockstar Games sowie „Starfield“ von Bethesda Softworks.

Neueinsteiger und Klassiker prägen die deutschen Gaming-Charts

Mit „Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden“ von Nintendo steigt ein weiterer Neuzugang auf Platz 6 ein. In der Lebenssimulation gestalten Spielende auf einer Insel das Zusammenleben von Mii-Charakteren. Gleichzeitig bleibt die obere Chartregion stark von langlebigen Marken geprägt, während neue Titel direkt hohe Positionen erreichen.

Ich halte die Mischung aus etablierten Serien und frischen Veröffentlichungen für typisch für den aktuellen Spielemarkt, da bekannte Marken Stabilität bieten und neue Spiele dennoch schnell Sichtbarkeit gewinnen.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im April 2026 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.