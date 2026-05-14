Albrecht stellt DR 1000 All-in-One Soundsystem vor

Das Unternehmen Albrecht bringt mit dem DR 1000 ein All-in-One Soundsystem für TV, Musik und Streaming auf den Markt.

Das System kombiniert eine 2.1-Soundbar mit Subwoofer, HDMI-Anschluss und 3D-Surround-Sound und zielt auf eine zentrale Lösung für Heimkino und Musik im Wohnzimmer.

Es unterstützt laut Hersteller acht Modi wie Internetradio, DAB+, UKW, CD, USB und Spotify Connect. Ein 4,3-Zoll-Display zeigt Senderdaten und Cover, zusätzlich soll eine Sprachoptimierung TV-Dialoge verbessern.

Albrecht DR 1000 vereint Anschlussvielfalt und Streamingfunktionen

Anschlüsse wie Bluetooth, WLAN, optisch und USB ermöglichen die Einbindung von Fernsehern und mobilen Geräten, während der Subwoofer für kräftigen Bass sorgen soll. Zusätzliche Funktionen umfassen App-Steuerung, Equalizer sowie Alarm, Sleep Timer und Snooze.

Der Preis liegt bei 499 Euro, erhältlich ist das System ab sofort im Handel und online.

Eigenschaften:

Großes 4,3“ LCD Farbdisplay

8 Empfangsmodi: Internet-Radio, DAB+ Digitalradio, UKW Radio, CD, Musik-Streaming, USB Stick, Spotify Connect, Podcast

„Clear Voice“ Technologie optimiert Dialoge für bestmögliche Sprachverständlichkeit beim Fernsehen

3D Surround Sound Soundbar mit HDMI zum Anschluss an Fernseher für mitreißenden Heimkino Klang

Bass-Reflex Subwoofer mit sehr starken Bass

Auto Leveling Control (ALC): automatische Lautstärke Anpassung

Hochwertige Aluminium Oberfläche

CD-Spieler

Podcast Funktion (auch als Favorit speicherbar)

Spotify Connect

Fullscreen Slideshow (z.B. Senderlogo, Album Cover, etc.)

Equalizer mit 7 Optionen

Alarm, Snooze, Sleep Timer

Smartphone Steuerung über Oktiv App

Kompatibel mit Moving-Magnet Plattenspielern

Technische Daten: