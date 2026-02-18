Mobilität

Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto

Der Toyota Yaris ist das meistverkaufte Auto von Toyota und mit der nächsten Generation, die laut Auto Express aber erst gegen Ende 2027 oder sogar 2028 ansteht, wird der kompakte Flitzer elektrisch – der Verbrenner bleibt allerdings.

Toyota wird den Yaris angeblich komplett überarbeiten, innen und außen, und mit mehreren Antrieben, auch als Hybrid, verkaufen. Damit ist Toyota allerdings auch recht spät dran, denn viele andere Marken starten schon jetzt in der Klasse durch.

Renault ist sehr erfolgreich mit dem 5er, der VW-Konzern startet mit dem Elektro-Polo und weiteren Modellen eine richtigen Offensive in dieser Klasse und auch bei Stellantis wird sich mit einer ganz neuen Plattform für diese Größe sehr viel tun.

Es stimmt mich an dieser Stelle also eher skeptisch, dass Toyota keine reine Elekto-Plattform für den Yaris entwickelt, wie es beispielsweise VW beim ID Polo macht. Ich bin gespannt, ob der elektrische Yaris, wenn es später kommt, mithalten kann.

