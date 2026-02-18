Mobilität

Tesla erreicht wichtigen Meilenstein für die Zukunft

Autor-Bild
Von
|
Tesla Cybercab Konzept

Tesla träumt nicht mehr davon, dass man die Nummer 1 der Elektroautos wird, man hat den Fokus geändert und Elon Musk will jetzt doch führend bei einer autonomen Zukunft sein. Und da spielt das sogenannte Cybercab eine entscheidende Rolle.

Das ist ein kleines Elektroauto mit zwei Sitzen, welches etwas mehr als 300 km weit kommt und kein Lenkrad und kein Pedal besitzt. Es kann ausschließlich autonom unterwegs sein. Diese Woche wurde das erste Cybercab bei Tesla fertiggestellt.

Tesla hat betont, dass man vor 2027 die ersten Cybercabs für unter 30.000 Dollar kaufen kann, die dann komplett autonom fahren können. Die Massenproduktion wird vermutlich aber erst in ein paar Wochen anlaufen, womöglich im April 2026.

Die spannende Frage ist aber nicht, ob Tesla die Option zum Kaufen anbietet, die spannende Frage ist, wie sinnvoll das sein wird. Es gilt als unwahrscheinlich, dass FSD bis Ende des Jahres ausgereift genug ist. Und wer kauft sich dann sowas?

Am Ende finde ich es schade, dass Tesla hier den komplett autonomen Weg geht, denn so ein Elektroauto wäre perfekt für weiteres Wachstum der Marke. Man kann den Fokus ja auf autonomes Fahren legen, aber warum muss es komplett autonom unterwegs sein? Was ist so schlimm, wenn man es auch noch selbst fahren kann?

Tesla Model Y 2025 De

Die Lage bei Tesla Deutschland eskaliert weiter

André Thierig leitet das Tesla-Werk in Grünheide und ist derzeit aktiv bemüht, um eine Gewerkschaft vor Ort zu verhindern, zum…

18. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Tesla erreicht wichtigen Meilenstein für die Zukunft
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 11 Pro: Das steckt hinter dem geheimen Projekt „Toscana“
in Smartphones
Tesla Model Y 2025 De
Die Lage bei Tesla Deutschland eskaliert weiter
in Mobilität
Apple macht große Fortschritte bei erster KI-Brille
in Wearables
Nothing kündigt Event an und tritt „selbstbewusst“ gegen Apple an
in Events
Tarif Deal Sale
Spar-Turbo bei BIGSIM: 18 GB für 5 Euro pro Monat + 5 Freimonate
in Tarife
Audi hält am elektrischen Sportwagen fest
in Mobilität
Dkb Header
DKB startet befristete Depot-Aktion
in Fintech
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im März 2026
in News
Thermomix Tm7 Product Standalone Plain
Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
in Smart Home
Ein „elektrischer 911er“: Renault will Porsche zeigen, wie es geht
in Mobilität