Tesla erreicht wichtigen Meilenstein für die Zukunft

Tesla träumt nicht mehr davon, dass man die Nummer 1 der Elektroautos wird, man hat den Fokus geändert und Elon Musk will jetzt doch führend bei einer autonomen Zukunft sein. Und da spielt das sogenannte Cybercab eine entscheidende Rolle.

Das ist ein kleines Elektroauto mit zwei Sitzen, welches etwas mehr als 300 km weit kommt und kein Lenkrad und kein Pedal besitzt. Es kann ausschließlich autonom unterwegs sein. Diese Woche wurde das erste Cybercab bei Tesla fertiggestellt.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026

Tesla hat betont, dass man vor 2027 die ersten Cybercabs für unter 30.000 Dollar kaufen kann, die dann komplett autonom fahren können. Die Massenproduktion wird vermutlich aber erst in ein paar Wochen anlaufen, womöglich im April 2026.

Die spannende Frage ist aber nicht, ob Tesla die Option zum Kaufen anbietet, die spannende Frage ist, wie sinnvoll das sein wird. Es gilt als unwahrscheinlich, dass FSD bis Ende des Jahres ausgereift genug ist. Und wer kauft sich dann sowas?

Am Ende finde ich es schade, dass Tesla hier den komplett autonomen Weg geht, denn so ein Elektroauto wäre perfekt für weiteres Wachstum der Marke. Man kann den Fokus ja auf autonomes Fahren legen, aber warum muss es komplett autonom unterwegs sein? Was ist so schlimm, wenn man es auch noch selbst fahren kann?