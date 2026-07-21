Toyota: Das „Gefühl einer Krise“ kommt auf

Toyota ist die Nummer 1 der Welt, wenn es um reine Absatzzahlen geht, aber man hat den Anschluss an neue Technologien der Automobilbranche verpasst. Sei es beim Antrieb, der Software oder Produktion. Und das spürt man im Unternehmen.

Toyota bald im Krisenmodus?

In einem neuen Interview mit NHK hat der alte Chef und Vorstandsvorsitzende Akio Toyoda verraten, dass bei Toyota langsam das „Gefühl einer Krise“ aufkommt. Von anderen Befragten im Konzern wurde diese Aussage bestätigt, ein Ingenieur gab sogar offen zu, dass er glaubt, dass man im Wettrennen mit China verlieren wird.

In China entstehen immer mehr Marken, die vor allem bei der Elektromobilität weit voraus sind und BYD will diese Chance nutzen, um in den 30ern die neue Nummer 1 zu werden. Scheint so, als ob Toyota diese Wachablösung langsam kommen sieht.

Toyota sieht Elektroautos kritisch

Diese Entwicklung kommt aber nicht überraschend, denn Toyota hat gute Konzepte für kommende Elektroautos eingestellt, man schaut, dass sich Elektroautos quasi wie ein Verbrenner anfühlen und sieht diese Technologie allgemein eher kritisch.

Man holt 2026 langsam ein bisschen auf, aber als weltweit größter Hersteller ist man noch nicht einmal in den Top 10 beim Marktanteil der Elektroautos vertreten und als Volumenmarke sogar hinter kleineren Premiummarken wie BMW zu finden.

Dabei sind nicht nur Konzerne wie BYD oder Geely das „Problem“, Toyota hat auch keine gute und reine Elektro-Plattform, wie beispielsweise Volkswagen, die zwar den ersten Platz vor ein paar Jahren an Toyota abgegeben haben, die aber bei den vollelektrischen Antrieben weit vor Toyota liegen und den Vorsprung ausbauen.

Toyota könnte eines von vielen Beispielen werden, bei denen ein Marktführer den Anschluss verpasst hat und nicht mutig genug war, als der Wandel kam. Vielleicht wird man Toyota eines Tages im gleichen Atemzug mit Nokia oder Kodak nennen.

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