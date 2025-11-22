Smart Home

TP-Link stellt Matter-Outdoor-Plug Tapo P410M vor

TP-Link bringt mit dem Tapo P410M eine Matter-kompatible Außensteckdose mit Energieüberwachung auf den Markt.

Der Hersteller erweitert damit sein Smart-Home-Sortiment um einen Wi-Fi-Stecker für den Außenbereich, der laut Unternehmensangaben wetterbeständig und energieeffizient arbeitet.

Das Gerät ist IP54-zertifiziert, resistent gegen Staub und Spritzwasser und soll Temperaturen von -20 bis +50 Grad Celsius standhalten. Damit richtet sich der Plug an Nutzer, die Außenbeleuchtung, Pumpen oder andere Geräte per App oder Sprachsteuerung kontrollieren möchten.

Tapo P410M bringt Matter und Energieanalyse

Die Steckdose unterstützt den Smart-Home-Standard Matter, was eine Integration in Plattformen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und SmartThings ermöglicht. Über die Tapo-App lassen sich Timer, Zeitpläne und Automationen einrichten. Laut TP-Link erfolgt die Steuerung über eine verschlüsselte WLAN-Verbindung, um Nutzerdaten zu schützen.

Technische Sicherheits- und Komfortfunktionen

  • Nulldurchgangserkennung zur Reduktion elektrischer Belastungen
  • Überhitzungs- und Überlastschutz
  • Kindersicherung und korrosionsbeständige Kontakte
  • Bluetooth-Setup ohne zusätzliche Bridge

Der Tapo P410M misst den Echtzeit-Stromverbrauch angeschlossener Geräte und erkennt auch Rückspeisungen, etwa von Balkonkraftwerken. So lassen sich Energieflüsse überwachen und auf Wunsch Automationen auslösen, beispielsweise das Einschalten von Verbrauchern bei PV-Überschuss.

Der Plug ist ab sofort zum Preis von 24,90 Euro erhältlich.

Tapo S110E: Smart-Relay-Modul mit Energieüberwachung und Matter-Support

TP-Link bringt mit dem Tapo S110E ein neues Smart-Relay-Modul für flexible Steuerung und Energieüberwachung in klassische Installationen. Das kürzlich vorgestellte…

15. November 2025 | Jetzt lesen →

